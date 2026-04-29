Sergio Ramelli, le commemorazioni a Milano con il sindaco Giuseppe Sala – FOTO

Nel 51esimo anniversario dalla morte di Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù ucciso da esponenti di Avanguardia Operaia, a Milano le istituzioni si sono riunite per le commemorazioni proprio nei Giardini dedicati al giovane. Era presente anche il sindaco, Giuseppe Sala, e con lui l’assessore alla sicurezza in Regione Lombardia, Romano La Russa. Il ricordo è avvenuto a poche ore dall’aggressione subita da un 33enne, assalito per aver strappato dei manifesti dedicati al militante di destra.