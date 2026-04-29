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mercoledì 29 aprile 2026

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Sergio Ramelli, le commemorazioni a Milano con il sindaco Giuseppe Sala – FOTO

Sergio Ramelli, le commemorazioni a Milano con il sindaco Giuseppe Sala – FOTO
Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e l’assessore Romano La Russa ai Giardini Sergio Ramelli per commemorare il militante di destra ucciso nel 1975. (Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)
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Con il primo cittadino anche l’assessore Romano La Russa

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, arriva ai Giardini Sergio Ramelli per commemorare il militante di destra ucciso da esponenti di Avanguardia Operaia. (Gian Mattia D'Alberto/LaPresse)
Il sindaco Giuseppe Sala davanti alla corona di fiori per Sergio Ramelli. (Gian Mattia D'Alberto/LaPresse)
Giuseppe Sala poco prima del minuto di silenzio per Sergio Ramelli. (Gian Mattia D'Alberto/LaPresse)
Giuseppe Sala raccolto nel minuto di silenzio per commemorare Sergio Ramelli. (Gian Mattia D'Alberto/LaPresse)
Un dettaglio del ceppo commemorativo dedicato a Sergio Ramelli. (Gian Mattia D'Alberto/LaPresse)
L'assessore Romano La Russa davanti a una delle corone di fiori poste ai Giardini Ramelli in occasione delle commemorazioni per il militante di destra ucciso nel 1975. (Gian Mattia D'Alberto/LaPresse)

Nel 51esimo anniversario dalla morte di Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù ucciso da esponenti di Avanguardia Operaia, a Milano le istituzioni si sono riunite per le commemorazioni proprio nei Giardini dedicati al giovane. Era presente anche il sindaco, Giuseppe Sala, e con lui l’assessore alla sicurezza in Regione Lombardia, Romano La Russa. Il ricordo è avvenuto a poche ore dall’aggressione subita da un 33enne, assalito per aver strappato dei manifesti dedicati al militante di destra.

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