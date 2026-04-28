Sinner-Norrie oggi all’Atp Madrid 2026: a che ora e dove vederla in tv

Oggi martedì 28 aprile, Jannik Sinner torna in campo all’Atp Madrid 2026 per giocarsi l’accesso ai quarti di finale contro il veterano Cameron Norrie, dopo la vittoria sul danese Moller agli ottavi. Il britannico ha infatti battuto al terzo turno l’argentino Tiago Tirante per 7-5, 7-6 (5). Nonostante la lunga carriera di Norrie, questo è il primo incontro con Jannik Sinner, attuale numero 1 del ranking Atp. In campo anche Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli.

Oggi toccherà anche a Lorenzo Musetti che, dopo aver battuto in due set l’olandese Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-4, 7-5, affronterà il ceco Jiri Lehecka (11), che ha battuto l’americano Alex Michelsen (33) per 6-4, 6-2.

Genius at work 🎨



🇮🇹 @Lorenzo1Musetti overcomes Griekspoor in straight sets (6-4, 7-5) to set up a fourth round clash with Lehecka. #MMOPEN pic.twitter.com/jFMzVzKiev — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 26, 2026

Musetti-Lehecka: a che ora, precedenti e dove vederla in tv

Sono 3 i precedenti tra Musetti e Lehecka, con il tennista ceco che è in vantaggio per 2 vittorie a 1. Il match inizierà non prima delle 12.30 e sarà visibile in tv e in streaming sui canali di Sky Sport, Now Tv e SkyGo.

Cobolli-Medvedev: a che ora, precedenti e dove vederla in tv

In serata match di gala per Flavio Cobolli, che dopo aver battuto per 6-3 6-2 il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, numero 96 del ranking mondiale, se la vedrà con il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 7. I precedenti tra i due sono in favore di Medvedev, con due vittorie in altrettanti incontri. Il match è previsto non prima delle 20.30 e sarà trasmesso in tv e streaming sui canali di Sky Sport, Now Tv e SkyGo.

Clinical from start to finish 🏁@cobollifla will face Medvedev for a place in the quarter-finals, after he eased past Vallejo 6-3, 6-2.@MutuaMadridOpen | #MMOPEN pic.twitter.com/heZCv9FT42 — ATP Tour (@atptour) April 27, 2026

Sinner-Norrie: a che ora e dove vederla in tv

Il match inedito Sinner-Norrie apre la giornata agli Atp Madrid 2026, i due scenderanno in campo alle 11. La partita sarà trasmessa in diretta in tv sui canali di Sky Sport e in streaming su Now Tv e SkyGo.