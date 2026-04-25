Cobolli e Darderi avanti nell’Atp Madrid 2026: sconfitti Carabelli e Cerundolo

Flavio Cobolli e Luciano Darderi hanno vinto i loro incontri odierni all’Atp Madrid 2026. Entrambi gli azzurri passano ai sedicesimi di finale del torneo.

Cobolli, attuale numero 13 del mondo, soffre più del previsto per superare, in tre set, l’argentino Ugo Carabelli (57). Dopo un primo set durato un’ora e combattutissimo, ceduto al tie-break per 9-7, l’azzurro non si disunisce e domina il secondo set, 6-1 in appena 32 minuti. A quel punto la resistenza di Carabelli non è più la stessa di inizio match e anche il terzo è appannaggio di Cobolli, seppure con un faticoso 6-4 in poco meno di un’ora. In totale dunque l’azzurro è costretto a impiegare due ore e mezza di gioco per piegare l’argentino.

Darderi regola Cerundolo in due set

Più agevole il match di Darderi, che batte anche lui un argentino, Juan Manuel Cerundolo, numero 67, in due set e un’ora e 18 minuti di gioco, con il punteggio di 6-1, 6-3.