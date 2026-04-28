Napoli: traffico di droga e armi, 23 arresti. Colpito clan Russo

La polizia di Stato ha arrestato 23 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, spaccio di stupefacenti, detenzione e porto illegale di arma da sparo, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan Russo, attivo sul territorio di Nola e zone limitrofe.

Nel corso delle indagini, coordinate dalla Procura di Napoli e svolte dalla S.I.S.C.O. e dalla Squadra Mobile, sarebbe emersa l’operatività di una struttura organizzata dedita al traffico di droga nel nolano, con ramificazioni e contatti con vari soggetti e fornitori, non solo nella provincia di Napoli ma anche in altre regioni italiane e all’estero. Inoltre, l’organizzazione si sarebbe avvalsa anche di piazze di spaccio itineranti mediante la cessione degli stupefacenti realizzata con l’opera di vari pusher. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.