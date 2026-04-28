Roma: lo sgombero del centro sociale Laurentino 38

È in corso da stamani, martedì mattina, lo sgombero del Centro sociale Laurentino 38, a Roma. Nella struttura sono presenti circa 40 antagonisti che, al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine hanno cercato di impedirne l’accesso. Sul posto personale e primo dirigente della Digos di Roma, agenti del Reparto mobile, personale commissariato.

Al momento non si registrano tensioni tra forze dell’ordine e gli occupanti all’interno dell’immobile. Le realtà antagoniste romane si sono date appuntamento alle 16 di martedì al quartiere Laurentino per un presidio di solidarietà contro lo sgombero del centro sociale Laurentino 38.

Proseguono le operazioni di sgombero del centro sociale Laurentino 38 a Roma. In questo momento la situazione è in stallo perché gli occupanti insieme con esponenti del municipio e delle forze dell’ordine stanno trattando per trovare una soluzione per una famiglia in difficoltà ospitata nei locali del centro sociale