Atp Madrid 2026, oggi in campo Musetti e Sinner. Segui i match degli italiani

Lorenzo Musetti si è qualificato per gli ottavi di finale dell’Atp di Madrid 2026, importante Masters 1000 sulla terra rossa. L’azzurro ha eliminato l’olandese Tallon Griekspoor, numero 29 del tabellone imponendosi per 6-4 7-5 in un’ora e 40 minuti. A seguire tocca a Jannik Sinner. L’altoatesino se la vedrà alle 16 contro il danese Elmer Møller, numero 169 del ranking Atp.
Lorenzo Musetti vola agli ottavi di finale di Madrid. L’azzurro ha battuto l’olandese Tallon Griekspoor 6-4 7-5.
Break che potrebbe essere decisivo di Lorenzo Musetti nell’11esimo game del secondo set. Sul 6-5 l’azzurro serve per il match
Al sesto game il contro-break di Griekspoor ai vantaggi. Il secondo set è sul 3-3
Lorenzo Musetti conduce per 3-1 nel secondo set dopo aver vinto il primo. Break anche nel terzo game della seconda frazione
Lorenzo Musetti conquista il primo set contro Tallon Griekspoor. L’azzurro si è imposto 6-4 con il break decisivo al nono game
Griekspoor riporta il match in parità cogliendo il primo break contro Musetti. Il match è sul 4-4
Lorenzo Musetti avanti ancora su Griekspoor. L’azzurro conduce 4-2 conservando il suo break di vantaggio.
Lorenzo Musetti avanti per 3-1 nel primo set. L’azzurro conserva ancora un break di vantaggio.
Lorenzo Musetti inizia bene la sfida contro Griekspoor per i 16esimi di finale. L’azzurro fa il break nel primo game del match dopo i vantaggi.