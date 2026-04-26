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domenica 26 aprile 2026

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Atp Madrid 2026, oggi in campo Musetti e Sinner. Segui i match degli italiani

Atp Madrid 2026, oggi in campo Musetti e Sinner. Segui i match degli italiani
Jannik Sinner in campo a Madrid (AP Photo/Manu Fernandez)
LaPresse
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I due azzurri impegnati nei 16esimi di finale

Lorenzo Musetti si è qualificato per gli ottavi di finale dell’Atp di Madrid 2026, importante Masters 1000 sulla terra rossa. L’azzurro ha eliminato l’olandese Tallon Griekspoor, numero 29 del tabellone imponendosi per 6-4 7-5 in un’ora e 40 minuti. A seguire tocca a Jannik Sinner. L’altoatesino se la vedrà alle 16 contro il danese Elmer Møller, numero 169 del ranking Atp.

Atp Madrid 2026
Oggi i 16esimi di finale del torneo spagnolo, che si gioca sulla terra rossa
Inizio diretta: 26/04/26 13:45
Fine diretta: 26/04/26 23:59
Lorenzo Musetti batte Tallon Griekspoor 6-4 7-5

Lorenzo Musetti vola agli ottavi di finale di Madrid. L’azzurro ha battuto l’olandese Tallon Griekspoor 6-4 7-5.

Musetti serve per il match su 6-5

Break che potrebbe essere decisivo di Lorenzo Musetti nell’11esimo game del secondo set. Sul 6-5 l’azzurro serve per il match

Il match torna in parità sul 3-3

Al sesto game il contro-break di Griekspoor ai vantaggi. Il secondo set è sul 3-3

Musetti in vantaggio di un break anche nel secondo set

Lorenzo Musetti conduce per 3-1 nel secondo set dopo aver vinto il primo. Break anche nel terzo game della seconda frazione

Musetti conquista il primo set: 6-4

Lorenzo Musetti conquista il primo set contro Tallon Griekspoor. L’azzurro si è imposto 6-4 con il break decisivo al nono game

Musetti subisce il contro-break: il match è sul 4-4

Griekspoor riporta il match in parità cogliendo il primo break contro Musetti. Il match è sul 4-4

Musetti sale sul 4-2

Lorenzo Musetti avanti ancora su Griekspoor. L’azzurro conduce 4-2 conservando il suo break di vantaggio.

Musetti avanti per 3-1

Lorenzo Musetti avanti per 3-1 nel primo set. L’azzurro conserva ancora un break di vantaggio. 

Iniziato il match di Musetti. Subito break dell'azzurro

Lorenzo Musetti inizia bene la sfida contro Griekspoor per i 16esimi di finale. L’azzurro fa il break nel primo game del match dopo i vantaggi.

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