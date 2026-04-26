Home > Sport > Tennis > Atp Madrid 2026, oggi in campo Musetti e Sinner. Segui i match degli italiani

Lorenzo Musetti si è qualificato per gli ottavi di finale dell’Atp di Madrid 2026, importante Masters 1000 sulla terra rossa. L’azzurro ha eliminato l’olandese Tallon Griekspoor, numero 29 del tabellone imponendosi per 6-4 7-5 in un’ora e 40 minuti. A seguire tocca a Jannik Sinner. L’altoatesino se la vedrà alle 16 contro il danese Elmer Møller, numero 169 del ranking Atp.