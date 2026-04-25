Sinner vince ma soffre all’esordio all’Atp Madrid 2026, Alcaraz ko annuncia: “Salto Roma e Parigi”

Esordio sofferto ma vincente per Jannik Sinner al Mutua Madrid Open, il Masters 1000 sulla terra rossa alla Caja Magica. Il tennista azzurro, numero 1 del mondo e prima testa di serie del tabellone, ha dovuto patire tre set per piegare in rimonta la resistenza del francese Benjamin Bonzi (n.104) con il punteggio di 6-7 (6), 6-1, 6-4 in 2 ore e 20 minuti di gioco. Una partita complicata contro un avversario che soprattutto nel primo tempo ha messo in seria difficoltà l’altoatesino. Dopo aver sciupato diverse palle break nel tie-break del primo set Sinner ha mancato anche un set point prima di perdere il parziale alla prima chance per Bonzi. Da quel momento in poi Sinner è salito di livello, dominando il secondo set con due break e un rovescio ritrovato dopo i tanti errori del primo parziale. Nella terza partita, Bonzi lotta strenuamente ma Sinner al sesto gioco riesce a strappargli la battuta e a chiudere poi il match sul 6-4.

Sinner responds just in time! 🙌🏻



The No. 1 @janniksin brought Bonzi's attempted upset to an abrupt end at the #MMOPEN and progresses to R3, 6-7, 6-1, 6-4. pic.twitter.com/RGArE42Ycw — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 24, 2026

Al prossimo turno la sfida a Elmer Moller

“Posso essere contento, in ogni vittoria sto cercando di ritrovare un buon ritmo. Come prima partita è stata molto tosta, ma sono contento di come ho reagito“, le prime parole a caldo dell’azzurro. Nel prossimo turno il numero 1 del mondo affronterà il danese Elmer Moller, che ha approfittato del ritiro del canadese Gabriel Diallo (32) sul punteggio di 7-5, 3-3.

Alcaraz: “Out a Roma e Roland Garros, momento complicato”

Mentre Sinner battagliava con Bonzi alla Caja Magica è arrivata la conferma di una notizia che era nell’aria ormai da qualche giorno: Carlos Alcaraz salterà per infortunio i tornei di Roma e del Roland Garros. Lo ha annunciato lo stesso campione spagnolo sui suoi profili social. “Dopo i risultati dei test effettuati oggi, abbiamo deciso che la cosa più prudente è essere cauti e non partecipare a Roma e Roland Garros, in attesa di valutare l’evoluzione per decidere quando torneremo in campo. È un momento complicato per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti di prima”, ha dichiarato Alcaraz sui social. Dopo la sconfitta in finale a Montecarlo per mano di Sinner, il 22enne spagnolo si era fatto male al polso destro nel corso del torneo di Barcellona dove era stato costretto al ritiro dopo aver vinto il primo turno. Un infortunio che si è rivelato più complicato del previsto e già lunedì, in occasione dei Laureus Spors Awards, Alcaraz si era presentato con un tutore al braccio che non lasciava presagire niente di buono, tanto che lui stesso aveva messo in dubbio la presenza al Foro Italico e a Parigi. Oggi è arrivata la conferma e per Sinner si profila un’occasione più unica che rara di completare il ‘Career Grand Slam‘ vincendo al Roland Garros.

Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de… pic.twitter.com/U6PhjtXnBX — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 24, 2026

Musetti ok all’esordio, fuori Tyra Grant

Tornando al torneo di Madrid, debutto vincente anche per Lorenzo Musetti. Il toscano, numero 9 del mondo e testa di serie n.6, semifinalista lo scorso anno nella capitale spagnola, ha battuto in due set il polacco Hubert Hurkacz, ex numero 6 oggi sceso alla posizione numero 63, con il punteggio di 6-4, 7-6 (4) al secondo match point. Nel prossimo turno Musetti affronterà l’olandese Tallon Griekspoor (29), che ha sconfitto il bosniaco Damir Dzumhur per 6-3, 6-4. Nel torneo femminile, invece, è finita l’avventura di Tyra Caterina Grant. La 18enne romana, n.262 del ranking, promossa dalle qualificazioni, si è arresa di fronte all’esperienza della 36enne rumena Sorana Cirstea, n.26 WTA e 25esima testa di serie, che ha vinto in due set con il punteggio di 6-2, 7-6 (5). Esordio vittorioso, infine, per Sara Errani e Jasmine Paolini, prime teste di serie del tabellone del doppio. Le due azzurre (entrambe al n.3 del ranking di specialità), seste nella Race to Riyadh, si sono imposte all’esordio per 7-5, 7-6(2), dopo un’ora e tre quarti di lotta, sulla coppia formata dall’ucraina Nadiia Kichenok (n.68 in doppio) e dalla giapponese Makoto Ninomiya (n.58).