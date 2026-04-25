Atp Madrid 2026, gli italiani in campo oggi e dove vederli

Dopo le vittorie di ieri di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, tornano in campo oggi 25 aprile all’Atp Madrid 2026 Flavio Cobolli e Luciano Darderi. In campo femminile, nel Wta Madrid 2026, in campo anche Jasmine Paolini, dopo la vittoria in rimonta contro la tedesca Siegemund. Sulla carta l’impegno più ostico è quello di Darderi (22), contro il forte argentino Juan Manuel Cerundolo, attuale numero 67 del ranking ma cliente sempre difficile sulla terra. Nel pomeriggio poi Cobolli (13) affronterà un altro argentino, Ugo Carabelli (57). Per Paolini, numero 9 del ranking, l’avversaria sarà la statunitense Hailey Baptiste, numero 32 del mondo.

Atp Madrid 2026: l’orario degli italiani in campo e dove vederli

Cerundolo-Darderi: ore 12.45

Carabelli-Cobolli: ore 15.45

Tutte le partite dell’Atp Madrid 2026, quarto Masters 1000 della stagione, si possono seguire in diretta e in esclusiva sui canali Sky Sport, Sky Go e Now.

Paolini-Baptiste: orario e dove vederla anche in chiaro

La partita dei 16esimi di finale tra Jasmine Paolini e Hailey Baptiste è in programma alle 15.45. I match del Wta Madrid 2026 si possono vedere sia sui canali Sky Sport sia in chiaro su SuperTennis e SuperTennix.