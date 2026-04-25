Australia, a Sydney e Canberra l'omaggio ai soldati caduti nelle guerre

Sabato centinaia di migliaia di australiani hanno partecipato alla cerimonie per commemorare i caduti in guerra in occasione dell’Anzac Day. Australia e Nuova Zelanda ricordano i soldati morti ogni 25 aprile, data in cui, nel 1915, il Corpo d’armata australiano e neozelandese sbarcò sulle spiagge di Gallipoli, nella Turchia nord-occidentale, in una campagna sfortunata che rappresentò il primo scontro bellico dei soldati durante la Prima guerra mondiale. Nel centro di Sydney, la governatrice del New South Wales, Margaret Beazley, ha sfilato insieme ai veterani. A Canberra, truppe e veterani hanno marciato accanto al monumento ai caduti della città davanti al governatore generale dell’Australia Sam Mostyn.