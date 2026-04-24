Home > Sport > Tennis > Sinner e Musetti oggi all’Atp Madrid 2026, orario e dove vederli

Jannik Sinner oggi, venerdì 24 aprile, fa il suo debutto all’Atp Madrid 2026. A sfidarlo c’è il francese Benjamin Bonzi, n°104 del mondo, proveniente dalle qualificazioni. Oltre all’altoatesino, n°1 del ranking, scende in campo anche Lorenzo Musetti (n°9) contro il polacco Hubert Hurkacz (n°63 ed ex n°6). Nel tabellone femminile fari puntati sulla 18enne Tyra Grant (n°262) contro Sorana Cirstea (n°26).

Gli italiani in campo oggi a Madrid

Musetti-Hurkacz, ore 11.00

Sinner-Bonzi, dalle ore 16.00

Grant-Cirstea, dalle ore 13.20

𝗢𝗥𝗗𝗘𝗥 𝗢𝗙 𝗣𝗟𝗔𝗬



🗓️ Friday, 24 April

⏰ 11.00 am

📍Estadio Manolo Santana #MMOPEN pic.twitter.com/E7nLdkBmK1 — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 23, 2026

Sinner-Bonzi, i precedenti

Bonzi e Sinner si sono affrontati tre volte in precedenza e in tutte e tre le occasioni ha vinto l’altoatesino.

Atp 500 Rotterdam 2023, Sinner ha vinto 6-2 3-6 6-1

Masters 1000 Indian Wells 2022, Sinner ha vinto 7-6 3-6 6-4

Roland Garros 2020, Sinner ha vinto 6-2 6-4 6-4

Musetti-Hurkacz, i precedenti

Musetti e Hurkacz si sono affrontati quattro volte in passato. Il bilancio è di due vittorie per parte con il polacco che ha avuto la meglio nell’ultimo incontro, nel 2023, al terzo turno di Wimbledon.

Wimbledon 2023, Hurkacz ha vinto 7-6 6-4 6-4

Atp 500 Rotterdam 2022, Musetti ha vinto 6-3 5-7 6-3

Wimbledon 2021, Hurkacz ha vinto 6-4 7-6 6-1

Masters 1000 Roma 2021, Musetti ha vinto 6-4 2-0 (ritiro)

Grant-Cirstea, i precedenti

Grant e Cirstea – complice la giovane età dell’azzurra che si sta affacciando al circuito Wta – non si sono mai affrontate prima d’ora. La loro sfida, in programma oggi, non prima delle 13.30, sarà dunque inedita.

Dove vedere le partite in tv

Tutte le partite dell’Atp Madrid 2026, quarto Masters 1000 della stagione, si possono seguire in diretta e in esclusiva sui canali Sky Sport, Sky Go e Now. I match del Wta Madrid 2026, invece, si possono vedere sia sui canali Sky Sport sia in chiaro su SuperTennis e SuperTennix.