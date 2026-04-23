Pamela Genini, un capello biondo nella casa dell’ex: la scoperta dell’inviato di ‘Chi l’ha visto?’

Un lungo capello biondo è stato rinvenuto dall’inviato di «Chi l’ha visto?» all’interno di una botola situata all’ingresso dell’abitazione di Francesco Dolci, a Sant’Omobono Terme. Il giornalista ha allertato i carabinieri nella mattinata del 23 aprile e, nel primo pomeriggio, i militari hanno effettuato un sopralluogo documentato in diretta su Rai 2. Il reperto sarà acquisito, ma secondo le prime indicazioni investigative non rappresenterebbe, al momento, un elemento determinante.

Anche nel caso in cui il capello appartenesse a Pamela Genini – l’ex compagna di Dolci, la cui salma è stata profanata nel cimitero di Strozza – potrebbe trattarsi di una traccia priva di rilievo, considerato che, come riferito dallo stesso Dolci alla trasmissione Ore14, la 29enne frequentava l’abitazione. Gli inquirenti, tuttavia, intendono verificare ogni dettaglio senza escludere alcuna pista.

Dolci ha inoltre precisato che la grata della botola, che conduce agli impianti della piscina, è stata sostituita una decina di giorni fa dal padre. “Temiamo che qualcuno voglia incastrarci e che possa far ritrovare la testa di Pamela nella nostra casa”, ha dichiarato l’imprenditore edile. Il capello sarebbe rimasto impigliato in una ragnatela. Le verifiche dei carabinieri nella zona proseguono.

Dolci: “Pamela viveva in questa casa, i suoi capelli dappertutto”

“Pamela in questa casa viveva, quindi capelli ce ne sono dappertutto”, dice Francesco Dolci all’inviato della trasmissione che gli chiede conto del capello biondo notato nella botola. Alla domanda del perché il padre avesse chiuso quel buco con un ferro, Dolci replica: “Perché aveva paura che qualcuno mi mettesse la testa in casa”.