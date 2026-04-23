Jasmine Paolini oggi al Wta Madrid 2026, orario e dove vederla

Jasmine Paolini all’esordio oggi, giovedì 23 aprile, sulla terra rossa del Wta Madrid 2026. L’azzurra (n°9), che ha usufruito di un bye come testa di serie n°8 del tabellone, affronterà la tedesca Laura Siegmund (n°47). La 30enne toscana è in cerca di risultati e continuità dopo un inizio di stagione non semplice, segnato dalle uscite di scena precoci dai tornei più importanti come Australian Open e Wta 1000 di Qatar, Dubai, Indian Wells e Miami. La nota positiva è rappresentata dalla semifinale al Merida Open, in Messico, poi persa contro la spagnola Cristina Bucsa.

Paolini-Siegmund, i precedenti

Jasmine Paolini e Laura Siegmund si sono già affrontate tre volte in passato con l’azzurra che ha avuto la meglio in due occasioni: a Palermo nel 2019 e a Zhengzhou, in Cina, nel 2023. L’unica sconfitta, invece, risale al 2018 a Bucarest, in Romania.

2018 Bucarest, Siegmund vince 6-4 6-0

2019 Palermo, Paolini vince 6-1 6-4

2023 Zhengzhou, Paolini vince 6-0 7-5

Dove vedere la partita in tv

Il match si può seguire in diretta sui canali di Sky Sport, Now e Sky Go. Si potrà vedere anche in chiaro su SuperTennis e SuperTennix. Appuntamento sul campo 4 del Madrid Open non prima delle 13.20.