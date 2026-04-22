Mattia Bellucci fuori dall’Atp Madrid 2026, l’italiano battuto da Dzumhur

Finisce subito l’avventura all’Atp di Madrid 2026 di Mattia Bellucci, il primo dei sei italiani in campo oggi nel Master 1000 sulla terra rossa alla Caja Magic. Il tennista italiano è stato sconfitto al primo turno dal bosniaco Damir Dzumhur.

Il 24enne varesino ha perso in due set col punteggio di 6-2, 6-4 contro il numero 84 del mondo, come già successo l’anno scorso nello stesso torneo. Ora Dzumhur affronterà al secondo turno l’olandese Tallon Griekspoor.

Dice addio al Mutua Madrid Open, anche un altro italiano. Matteo Berrettini è stato infatti eliminato, anche lui al primo turno, dal croato Dino Prizmic, numero 87 del ranking. Il romano numero 92 del mondo è stato sconfitto in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 38′.