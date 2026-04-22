Nuovo minerale extraterrestre trovato in un meteorite lunare caduto in Cina

Un gruppo di scienziati cinesi ha scoperto e identificato un nuovo minerale, il cerio-magnesio changesite, estratto dal primo meteorite lunare precipitato in Cina. La sostanza è incolore, trasparente e fragile, presenta una lucentezza vetrosa e mostra un evidente effetto fluorescente. La dimensione dei granuli varia da circa tre a 25 micrometri, ovvero un venticinquesimo del diametro di un capello umano. Per gli scienziati, aver trovato un nuovo minerale nello spazio extraterrestre indicherebbe che un tempo esistevano condizioni al di fuori della Terra che non si sono mai verificate sul nostro pianeta.

“Il cerio-magnesio changesite ha un effetto fluorescente, che presenta applicazioni potenziali promettenti nella produzione di LED. Il suo rapporto di elementi delle terre rare, il suo contenuto di magnesio e ferro, così come i cambiamenti caratteristici nella sua struttura cristallina, possono fornire importanti riferimenti per i materiali sintetici”, ha affermato Qu Kai, membro della Commissione per i nuovi minerali e i nomi dei minerali della Società cinese di mineralogia, petrologia e geochimica.