Home > Sport > Tennis > Atp Madrid 2026, oggi sei italiani in campo: orario e dove vederli

Sei azzurri scendono in campo oggi sulla terra rossa dell’Atp Madrid 2026: Mattia Bellucci, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Federico Cinà, Elisabetta Cocciaretto e Tyra Grant. Per l’esordio di Jannik Sinner, invece, bisogna attendere venerdì 24 aprile, con il n°1 del mondo che giocherà contro uno tra Benjamin Bonzi e Titouan Droguet, entrambi qualificati.

Gli azzurri in campo oggi

Bellucci VS Dzumhur, dalle 12.10

Sonego VS Lajovic, dalle 13.20

Berrettini VS Prizmic, dalle 13.30

Cinà VS Moller, dalle 14.30

Cocciaretto VS Parks, dalle 13.30

Grant VS Jacquemot, dalle 17.00

Quando gioca Sinner

Sinner dovrebbe esordire venerdì assieme ad altri tre azzurri, teste di serie del torneo spagnolo: Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli (fresco finalista all’Atp 500 di Monaco di Baviera) e Luciano Darderi.

Sinner VS Bonzi/Droguet

Musetti VS Faria/Hurkacz

Cobolli VS Carabelli/Monfils

Darderi VS Altmaier/Cerundolo

Nel tabellone femminile del Wta 1000 Jasmine Paolini è la testa di serie n°8 e scenderà in campo giovedì 23 aprile contro la tedesca Laura Siegmund.

Sinner a Madrid senza Alcaraz

I fari sono puntati tutti su Jannik Sinner che si è nuovamente seduto sulla poltrona di n°1 del mondo grazie alla conquista del Masters 1000 di Monte Carlo. Spodestato lo spagnolo Carlos Alcaraz che non potrà giocare il torneo di casa per via di un infortunio al polso destro. Il problema sembrerebbe essere più serio del previsto con il campione di El Palmar che molto probabilmente, secondo indiscrezioni, sarà costretto a saltare gli Internazionali d’Italia, a Roma. Rimane ancora un punto di domanda la sua partecipazione al Roland Garros.

Per l’altoatesino questa rappresenta una grossa opportunità in termini sportivi: vincere a Madrid gli permetterebbe di aumentare il vantaggio in classifica su Alcaraz in vista dei prossimi appuntamenti sulla terra. “Un tabellone senza Carlos e senza Djokovic è una cosa abbastanza rara”, ha detto Jannik, orfano del suo avversario numero uno. Per l’azzurro, inoltre, l’eventuale trionfo alla Caja Magica rappresenterebbe un record straordinario, facendolo diventare l’unico tennista a vincere cinque 1000 di fila.

Dove vedere l’Atp Madrid 2026 in tv

Tutte le partite dell’Atp Madrid 2026 si possono vedere in diretta e in esclusiva sui canali Sky Sport e su Now mentre i match del Wta 1000 si possono seguire anche in chiaro su SuperTennis.