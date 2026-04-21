Musetti all’Atp Madrid 2026 e pensa già a Roma: “Spero che Alcaraz ci sia”

“A Roma per me l’obiettivo è far divertire la gente e anche divertirsi, cercare di giocare anche con il pubblico e portarmi il pubblico come motivazione extra e non come fattore di stress”. Lo ha detto il tennista Lorenzo Musetti a margine dei Laureus World Sports Awards 2026 che si sono tenuti a Madrid.

Musetti ha affermato di sperare che agli Internazionali riesca ad essere in campo anche Carlos Alcaraz che si sta riprendendo dall’infortunio al polso destro. “Bisognerà capire in che condizioni fisiche sarà”, io “gli auguro il meglio perché è sempre bello vedere questa rivalità con Jannik e ovviamente mi piace cercare di competere con i migliori quindi spero che anche lui sia presente”, ha commentato, affermando poi che Sinner è il “favorito” a Roma visti “i risultati incredibili” ottenuti negli ultimi mesi. Musetti si è detto soddisfatto del torneo appena concluso a Barcellona e ha detto di affrontare l’Atp Madrid 2026, in cui potrebbe disputare la semifinale con Sinner, “con tanta motivazione” e “tanta voglia di fare bene”. Commentando i risultati ottenuti da Flavio Cobolli, Musetti ha commentato che è “sulla strada giusta”. “Flavio”, ha detto, “sta facendo molto bene, siamo molto amici, ci conosciamo da tanto e so quanto sta lavorando e quanto è migliorato, quindi gli auguro il meglio”.