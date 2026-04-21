Genova, delitto del trapano: rito abbreviato per Fortunato Verduci

È stato ammesso al rito abbreviato Fortunato Verduci, carrozziere genovese di 66 anni accusato di essere l’autore del delitto del trapano, cold case risalente al 1995 quando Luigia Borrelli – detta Antonella – venne trovata uccisa all’interno di un basso di vico Indoratori dove si prostituiva nel centro storico di Genova. Un omicidio efferato, passato alla storia con il nome di ‘delitto del trapano’ perché la vittima venne trapassata più volte con un trapano, ritrovato conficcato nel collo della donna.

Le accuse

Nei confronti del carrozziere è contestato l’omicidio aggravato dalla crudeltà e la rapina aggravata che sarebbe il movente del delitto: l’uomo in seguito ad un tentativo di rapinare la donna avrebbe avuto con lei un violento diverbio culminato nell’omicidio.

A lui si è arrivati dopo la riapertura delle indagini da parte della pm Patrizia Petruzziello, che aveva ordinato un prelievo del dna per sottoporlo a un confronto con alcune tracce rinvenute all’interno della scena del crimine, corrispondente con quello del carrozziere per quanto riguarda i rilievi fatti su due mozziconi di sigaretta e materiale biologico trovato su una tenda, ma non rilevato invece sul trapano.

Il 6 ottobre è attesa la sentenza

L’udienza lampo di questa mattina si è conclusa con il rinvio all’8 settembre per la discussione del pm e della parte civile; già convocata anche l’udienza del 25 settembre in cui parlerà la difesa mentre il 6 ottobre sono attese le repliche e la sentenza.

Verduci oggi non era in aula ed è stato chiarito che non rilascerà dichiarazioni spontanee, non sono state neanche depositate relazioni tecniche. In aula c’era invece la figlia della vittima, Francesca Andreini, assistita dall’avvocato di parte civile Rachele De Stefanis. “Chiaramente – sottolinea la legale – la figlia è soddisfatta già per il fatto che si stia celebrando un processo. Quale che sia la pena, l’importante è che venga accertata l’eventuale responsabilità”.