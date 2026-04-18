Cobolli in finale all’Atp Monaco 2026, battuto Zverev

Flavio Cobolli accede alla finale dell’Atp Monaco 2026, il Bmw Open by Bitpanda, torneo di categoria Atp 500 che si disputa a Monaco di Baviera. L’azzurro, numero 16 del ranking, ha battuto in due set il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del mondo con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e 10′ di gioco. Per il tennista romano è la quinta finale in carriera e la prima vittoria in assoluto contro un Top 5.

Cobolli in lacrime ricorda Maselli

Dopo il match vinto a Monaco contro il tedesco, Flavio Cobolli ha indicato il cielo scoppiando in un pianto con la testa nascosta nell’asciugamano. Un gesto per il giovane tennista Mattia Maselli, scomparso ieri: il 13enne è morto cadendo dalla finestra di casa sua, al secondo piano, a Roma nel quartiere Coppedè, ed è stato trovato un biglietto: “Sono stanco della scuola”. Sono in corso indagini. “Ogni punto che giocherò, ogni palla che toccherò, ogni passo che farò, penserò a te – aveva scritto su Instagram – La scuola tennis non sarà mai la stessa cosa senza di te, ma ti giuro che non verrai mai dimenticato”.

“Con Zverev una delle mie migliori partite in carriera”

“È stata una delle mie partite migliori in carriera, contro uno dei miei migliori amici nel circuito”. Così Flavio Cobolli dopo aver battuto Alexander Zverev a Monaco di Baviera. “Ho un buon rapporto con tutto il suo team, per cui non è stato facile giocare contro di lui. Ma ho davvero giocato una delle mie partite più belle, sono davvero felice”, ha aggiunto l’azzurro.

Shelton in finale contro Cobolli, Molcan ko in due set

Sarà Ben Shelton, numero 6 del ranking, a sfidare Flavio Cobolli nella finale di domani dell’Atp 500 di Monaco di Baviera. Lo statunitense ha battuto in semifinale lo slocvacco Alex Molcan (166 della classifica Atp) in due set con il punteggio di 6-3 6-4.