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martedì 14 aprile 2026

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Musetti-Landaluce oggi all’Atp Barcellona 2026, il match in diretta

Musetti-Landaluce oggi all’Atp Barcellona 2026, il match in diretta
Lorenzo Musetti, Melbourne, Australia, 28 gennaio 2026 (AP Photo/Dar Yasin)
LaPresse
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L’azzurro, scivolato alla posizione n°9 del ranking, è in cerca di riscatto

Lorenzo Musetti in campo oggi, martedì 14 aprile, all’Atp Barcellona 2026. L’azzurro, n°9 del ranking, ai sedicesimi di finale affronta lo spagnolo Martin Landaluce, n°101 del mondo. Il 24enne di Carrara è in cerca di riscatto dopo l’infortunio rimediato a gennaio agli Australian Open e da cui non ha mai del tutto recuperato durante la stagione sul veloce negli Stati Uniti. Deluso dal risultato rimediato al Masters 1000 di Monte Carlo (sconfitto ai sedicesimi di finale da Valentin Vacherot), Musetti è scivolato alla nono gradino della classifica Atp perdendo così quattro posizioni.

Musetti contro Landaluce – il match in diretta
Inizio diretta: 14/04/26 13:00
Fine diretta: 14/04/26 17:00
Musetti subisce un break

Musetti parte male. Subito break di Landaluce che conduce 2-0.

Musetti sfida Landaluce

Musetti sfida Landaluce, padrone di casa, sulla Pista Rafa Nadal. In contemporanea gioca un altro azzurro, Lorenzo Sonego, in campo in questi minuti contro lo spagnolo Pedro Martinez. 

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