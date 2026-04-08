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mercoledì 8 aprile 2026

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Musetti-Vacherot, in campo all’Atp Montecarlo 2026 – La diretta

Musetti-Vacherot, in campo all’Atp Montecarlo 2026 – La diretta
Lorenzo Musetti agli Australian Open, Melbourne, 28 gennaio 2026 (AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake)
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Berrettini sfida Fonseca agli ottavi, Sinner se la vedrà con Machac

Dopo la roboante vittoria di Matteo Berrettini, che affronterà Fonseca al prossimo turno, Musetti-Vacherot deciderà chi andrà a giocarsi gli ottavi all’Atp Montecarlo 2026. Definito il prossimo turno anche per Sinner, che se la vedrà con Machac.

Musetti-Vacherot
Inizio diretta: 08/04/26 18:00
Fine diretta: 08/04/26 21:00
Primo set a Vacherot

Lorenzo Musetti perde il turno di battuta al 14esimo gioco e così Vacherot conclude 8-6, vincendo il primo set.

Si va ai vantaggi

Vacherot conduce 7-6, servizio a Lorenzo

Ora Vacherot è avanti

Non perde terreno sul servizio e si porta sul 5-4 il monegasco.

Musetti spreca i due break

Lorenzo Musetti butta al vento una grande occasione e si fa contro brekkare tutto il vantaggio: ora conduce 4-3, palla a Vacherot.

Vacherot in difficoltà, 4-1

Perde ancora il servizio il tennista di casa, con Lorenzo che ora conduce 4-1 con due mini break di vantaggio

Fischi per Vacherot

Un gesto di stizza del monegasco provoca i fischi di tutto lo stadio di casa

3-0 Musetti

Lorenzo mantiene il servizio e si porta sul 3-0

E' subito mini break Musetti!

Il carrarino conduce 1-0 sulla battuta del monegasco

E' tiebreak

Non senza qualche fatica di troppo, e dopo aver annullato il set point numero 2 e 3, Lorenzo Musetti porta a casa il servizio e si porta sul 6-6. Sarà il tiebreak a decidere il primo set.

6-5 Vacherot

Tutto troppo facile per il monegasco, che ora vede a un passo il primo set. Lorenzo dovrà difendere il suo turno di battuta al 12esimo game.

Musetti col brivido: 5-5

Alla fine di un decimo game molto falloso, Musetti si fa rimontare da 40-15, salva un set point e riesce a vincere il gioco chiudendo sul 5-5.

4-4

Dopo un avvio disastroso al servizio, Musetti e Vacherot non hanno più ceduto la battuta all’avversario. 4-4

4-3 per il monegasco

Ancora due turni di battuta conservati dai due tennisti, Vacherot conduce su Musetti 4-3 al primo set.

Valentin Vacherot ancora avanti

Tiene il turno di battuta il tennista monegasco, che ora conduce 3-2 nel primo set

2-2

Musetti riporta il match in parità, 2-2

Due break in avvio!

La partita si apre subito con due break, sia Vacherot che Musetti perdono il servizio, e ora il monegasco conduce 2-1

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