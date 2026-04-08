Musetti-Vacherot, in campo all’Atp Montecarlo 2026 – La diretta

Dopo la roboante vittoria di Matteo Berrettini, che affronterà Fonseca al prossimo turno, Musetti-Vacherot deciderà chi andrà a giocarsi gli ottavi all’Atp Montecarlo 2026. Definito il prossimo turno anche per Sinner, che se la vedrà con Machac.
Lorenzo Musetti perde il turno di battuta al 14esimo gioco e così Vacherot conclude 8-6, vincendo il primo set.
Vacherot conduce 7-6, servizio a Lorenzo
Non perde terreno sul servizio e si porta sul 5-4 il monegasco.
Lorenzo Musetti butta al vento una grande occasione e si fa contro brekkare tutto il vantaggio: ora conduce 4-3, palla a Vacherot.
Perde ancora il servizio il tennista di casa, con Lorenzo che ora conduce 4-1 con due mini break di vantaggio
Un gesto di stizza del monegasco provoca i fischi di tutto lo stadio di casa
Lorenzo mantiene il servizio e si porta sul 3-0
Il carrarino conduce 1-0 sulla battuta del monegasco
Non senza qualche fatica di troppo, e dopo aver annullato il set point numero 2 e 3, Lorenzo Musetti porta a casa il servizio e si porta sul 6-6. Sarà il tiebreak a decidere il primo set.
Tutto troppo facile per il monegasco, che ora vede a un passo il primo set. Lorenzo dovrà difendere il suo turno di battuta al 12esimo game.
Alla fine di un decimo game molto falloso, Musetti si fa rimontare da 40-15, salva un set point e riesce a vincere il gioco chiudendo sul 5-5.
Dopo un avvio disastroso al servizio, Musetti e Vacherot non hanno più ceduto la battuta all’avversario. 4-4
Ancora due turni di battuta conservati dai due tennisti, Vacherot conduce su Musetti 4-3 al primo set.
Tiene il turno di battuta il tennista monegasco, che ora conduce 3-2 nel primo set
Musetti riporta il match in parità, 2-2
La partita si apre subito con due break, sia Vacherot che Musetti perdono il servizio, e ora il monegasco conduce 2-1