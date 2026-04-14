Binaghi: “Nel 2028 un torneo Atp 250 in Italia, si giocherà sull’erba”

Un torneo Atp 250 sull’erba in Italia. Le indiscrezioni si rincorrevano da settimane e adesso è arrivata la conferma da parte del presidente della Fitp Angelo Binaghi. “Abbiamo acquistato il torneo Atp 250 di Bruxelles dal 2028. Per la prima volta si giocherà sull’erba in Italia. Si disputerà nella seconda settimana di giugno nel nord Italia. Per noi è una grossa opportunità di crescita”, ha detto alla presentazione degli Internazionali d’Italia 2026. Secondo i rumors la città prescelta dovrebbe essere Milano ma ancora non c’è l’ufficialità.

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Binaghi: “Il 4 maggio nazionali da Mattarella al Quirinale”

Nel frattempo occhi puntati sul grande appuntamento di questa primavera: il Masters 1000 che si gioca sulla terra rossa di Roma dal 28 aprile al 17 maggio. “Il 4 maggio insieme alle due Nazionali di tennis saremo ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella“, ha affermato Binaghi. Gli azzurri che incontreranno di nuovo il capo dello Stato dopo essere stati ricevuti per la vittoria della Davis Cup e della Billie Jean King Cup.

Binaghi: “Tra obiettivi superare 400 mila presenze e vincere singolare maschile”

“I nostri obiettivi sono tre, superare le 400 mila presenze paganti, superare un miliardo di euro di impatto economico sul territorio, e vincere il singolare maschile. Credo sia il momento giusto, non solo per quello che Sinner ha fatto domenica a Montecarlo. Abbiamo quattro giocatori nei primi 21 del mondo. Sono tre obiettivi ambiziosi ma raggiungibili e interconnessi tra loro”, ha dichiarato il numero uno della Federazione. “Oggi inizia una nuova era in cui partiamo da una base molto solida. A livello di biglietteria siamo ancora sopra lo scorso anno, abbiamo già venduto oltre 220mila biglietti. Ci confrontiamo con la limitata capacità del Centrale, in attesa che si possa usufruire di un Centrale ampliato a partire dal 2028”.

Binaghi: “Chiuso anno con oltre 243,4 milioni di fatturato”

Il fatturato con cui chiude l’anno “la nostra federazione è il più alto d’Italia nell’ambito delle federazioni sportive, pari a 243 milioni e 459 mila euro. Nessuno ha così alti finanziamenti e investimenti Internazionali come noi”, ha aggiunto il presidente della Fitp.