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martedì 14 aprile 2026

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Atp Barcellona 2026, Alcaraz agli ottavi: battuto il finlandese Virtanen

Atp Barcellona 2026, Alcaraz agli ottavi: battuto il finlandese Virtanen
Carlos Alcaraz, Miami, 22 marzo 2026 (Photo by Chris Arjoon/Icon Sportswire) (Icon Sportswire via AP Images)
LaPresse
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Lo spagnolo parte bene nel torneo di casa. Agli ottavi se la vedrà con il ceco Machac

Buona la prima per Carlos Alcaraz all’Atp Barcellona 2026 (torneo 500 con un montepremi di 2.950.310 euro) che si sta disputando sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il più antico circolo della capitale della Catalogna. Lo spagnolo, n°2 del mondo e n°1 del seeding, reduce dalla sconfitta in finale a Montecarlo contro Jannik Sinner, si qualifica per gli ottavi battendo in due set il finlandese Otto Virtanen con il punteggio di 6-4 6-2. Nel prossimo turno il 22enne di El Palmar se la vedrà con il ceco Tomas Machac che ha sconfitto l’argentino Sebastian Baez per 2-6 6-4 6-1.

Passa il turno anche la testa di serie n°3, l’australiano Alex de Minaur, che ha sconfitto l’austriaco Sebastian Ofner per 7-6 (7) 6-4. Da segnalare, infine, il successo dell’argentino Camilo Ugo Carabelli sul russo Karen Khachanov, n°4 del seeding, per 6-3 6-4.

Bene anche Musetti e Sonego

Buone notizie arrivano anche dai tennisti italiani. Lorenzo Musetti si riscatta dalla sconfitta rimediata al Masters 1000 di Monte Carlo e supera lo spagnolo Martin Landaluce per 7-5 6-2. Il carrarino agli ottavi se la vedrà con il francese Corentin Moutet. Sorride anche Lorenzo Sonego che vince in tre set contro un altro iberico, Pedro Martinez, con il punteggio di 6-2 2-6 6-4. Il torinese al prossimo turno affronterà uno tra l’argentino Mariano Navone e il russo Andrey Rublev. Assente il n°1 del mondo, Jannik Sinner, che dopo la vittoria nel Principato di Monaco ha deciso di prendersi qualche giorno di riposo.

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