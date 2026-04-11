Sinner-Zverev oggi all’Atp Montecarlo 2026: in palio la finale – La diretta

Torna in campo oggi, 11 aprile, Jannik Sinner, che nella semifinale dell’Atp Montecarlo 2026 affronta il tedesco Alexander Zverev. Nei precedenti in match ufficiali tra gli attuali numero 2 e 3 del mondo, Sinner conduce 8-4. L’azzurro e il tedesco si sfidano per un posto in finale, dove poi il vincitore sarà raggiunto da Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo e campione uscente, o dall’idolo di casa Valentin Vacherot, numero 23, che si affronteranno nella seconda semifinale.

Sinner-Zverev all'Atp Montecarlo 2026: la semifinale in diretta Inizio diretta: 11/04/26 13:15 Fine diretta: 11/04/26 15:30