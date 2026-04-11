Sinner-Zverev oggi all’Atp Montecarlo 2026: in palio la finale – La diretta

Torna in campo oggi, 11 aprile, Jannik Sinner, che nella semifinale dell’Atp Montecarlo 2026 affronta il tedesco Alexander Zverev. Nei precedenti in match ufficiali tra gli attuali numero 2 e 3 del mondo, Sinner conduce 8-4. L’azzurro e il tedesco si sfidano per un posto in finale, dove poi il vincitore sarà raggiunto da Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo e campione uscente, o dall’idolo di casa Valentin Vacherot, numero 23, che si affronteranno nella seconda semifinale.
Sinner strappa subito il servizio a Zverev, nel primo game dell’incontro, portandosi sull’1-0 e servizio, dopo il cambio campo.
La semifinale Sinner-Zverev è iniziata. A servire per primo è il tennista tedesco, numero 3 del mondo.
Jannik Sinner si mette alle spalle il calo di energie accusato contro Tomas Machac, batte Felix Auger-Aliassime in due set e ora, nel Masters 1000 di Montecarlo, mette nel mirino Alexander Zverev. Una semifinale che per Jannik sembra quasi una formalità, secondo l’analisi degli esperti delle quote di William Hill, che – come riporta Agipronews – vedono a 1,19 la vittoria dell’azzurro che vorrebbe dire finale. Si sale a 4,00, invece, per il successo del tedesco numero 3 al mondo, che ai quarti ha regolato in tre set Joao Fonseca. D’altronde, nei testa a testa, Sinner è in striscia aperta di sette vittorie consecutive contro Zverev, che però ha vinto l’ultimo confronto sulla terra rossa, quattro anni fa proprio a Montecarlo. Per quanto riguarda il set betting, il 2-0 a favore del campione italiano, esito degli ultimi quattro scontri diretti, si gioca a 1,60. Sinner, quindi, guarda già avanti, a sollevare il trofeo del Principato: un obiettivo che su Snai è in lavagna a 2,35 contro l’1,60 assegnato a Carlos Alcaraz. Vincere questo Masters, infatti, vorrebbe dire per Jannik riprendersi il primo posto nel ranking.