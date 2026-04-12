Sinner-Alcaraz oggi all’Atp Montecarlo 2026: orario precedenti e dove vedere la finale

L’ultimo atto del Masters 1000 sulla terra del Court Rainier III è la sfida numero 17 tra l’azzurro e lo spagnolo. In palio c’è il trono mondiale

Una finale da sogno nel prestigioso scenario del Principato di Monaco. Saranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a contendersi il titolo del Monte-Carlo Masters 2026, terzo Masters 1000 della stagione, con in palio non solo il trofeo ma anche il primo posto nel ranking mondiale.

Prestazione dominante per Sinner, attuale numero 2 del mondo, che ha conquistato per la prima volta in carriera la finale a Montecarlo. In semifinale, l’azzurro ha superato con autorità Alexander Zverev con un netto 6-1, 6-4 in appena un’ora e 22 minuti. Per il tennista altoatesino si tratta della quarta finale consecutiva in un torneo Masters 1000, un segnale chiaro della sua crescita e continuità ai massimi livelli. “Mi sono sentito molto solido fin dall’inizio. Ogni partita è diversa, ma oggi ho gestito bene l’inerzia”, ha dichiarato Sinner al termine del match.

Dall’altra parte del tabellone, il numero 1 del mondo Alcaraz, campione in carica, ha rispettato le attese superando il padrone di casa Valentin Vacherot con il punteggio di 6-4, 6-4. Lo spagnolo approda così alla sua seconda finale consecutiva a Montecarlo, confermandosi uno dei dominatori della terra battuta. “È sempre speciale giocare qui. Sono felice di affrontare Sinner in finale, ora penserò a recuperare per farmi trovare pronto”, ha commentato Alcaraz.

In palio il numero 1 del mondo

La finale del Monte-Carlo Masters 2026 rappresenta un crocevia fondamentale anche per la classifica ATP:

in caso di vittoria, Alcaraz manterrà il primato mondiale

se a vincere sarà Sinner, l’italiano salirà al numero 1 del ranking

Un traguardo storico per il tennis italiano, che torna protagonista nel Principato dopo il successo di Fabio Fognini nel 2019.

I precedenti tra Sinner e Alcaraz

Quella di Montecarlo sarà il 17° confronto tra i due fenomeni, con lo spagnolo in vantaggio nel bilancio complessivo. Si tratta della prima sfida ufficiale del 2026 tra i due, già protagonisti di una delle rivalità più intense del tennis moderno. Sarà inoltre l’ottava finale tra Sinner e Alcaraz e la terza sulla terra battuta: nei precedenti su questa superficie, lo spagnolo conduce 2-1.

Quando e dove si gioca la finale

La finale tra Sinner e Alcaraz è in programma:

Domenica 12 aprile 2026

Ore 15:00

Campo Centrale “Ranieri III” del Monte-Carlo Country Club

Dove vedere Sinner-Alcaraz in tv e streaming

Il match sarà trasmesso:

in chiaro su TV8

su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

Una sfida che accende il tennis mondiale

La finale di Montecarlo si preannuncia come uno degli eventi più attesi della stagione: talento, rivalità e posta in palio altissima rendono Sinner-Alcaraz molto più di una semplice partita.

Con il numero 1 del mondo in gioco e il Roland Garros alle porte, il duello tra i due giovani campioni rappresenta anche un test cruciale in vista dei prossimi grandi appuntamenti sulla terra battuta.