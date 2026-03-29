Sinner-Lehecka, oggi la finale a Miami: precedenti, orario e dove vederla in tv in chiaro

Sinner-Lehecka è la finale di oggi, domenica 29 marzo 2026, all’Atp Open Miami. Dopo il trionfo a Indian Wells, il campione italiano cerca la doppietta sul cemento statunitense sfidando il tennista ceco. La sorpresa del torneo, contro Sinner non ha mai vinto neppure un set nei tre precedenti, ma che si presenta in finale senza mai aver perso il servizio in tutto il torneo. Solo il giocatore ceco separa ora l’altoatesino dal ‘Sunshine Double‘, ovvero la doppietta Indian Wells-Miami nello stesso anno riuscita per l’ultima volta in singolare maschile a Roger Federer nel 2017.

Qualora poi Sinner nella finale di domenica sera dovesse imporsi senza perdere un set, diventerebbe il primo tennista della storia a realizzare questa impresa. “Indian Wells e Miami mi sembrano due tornei completamente diversi, con condizioni differenti. Arrivare qui cercando di esprimere un buon tennis era il mio obiettivo principale, e ritrovarmi di nuovo in finale significa davvero molto per me. Ovviamente cercheremo di spingere ancora per un paio di giorni, ma è stato in ogni caso uno swing incredibile. Non avrei potuto fare meglio. Quindi sono molto felice”, ammette l’azzurro, che non si fida del suo avversario e dovrà gestire anche l’incognita meteo. Con questo successo Jannik mette ancor più nel mirino il primato di Carlos Alcaraz, che potrebbe vacillare già durante la stagione sulla terra, prima degli Internazionali d’Italia. “Penso che la classifica sia una conseguenza di come uno gioca, giusto? Per me conta cercare di rendere al massimo in ogni grande evento, soprattutto negli Slam e nei Masters 1000 – ha concluso – Ovviamente conosco gli scenari, ne sono molto consapevole, ma tutto può cambiare con un solo torneo”.

Bolelli-Vavassori trionfano nel doppio

Andrea Vavassori e Simone Bolelli si sono imposti nel torneo di doppio battendo in finale in meno di un’ora e un quarto con il punteggio di 6-4, 6-2 la coppia finlandese composta da Harri Heliovaara ed il britannico Henri Patten (teste di serie n.4). Per la coppia azzurra si tratta del nono titolo in carriera, il secondo stagionale dopo l’Atp 500 di Rotterdam. Sperano di emulare i ‘colleghi’ maschi anche Sara Errani e Jasmine Paolini, che hanno centrato la loro prima finale a Miami approfittando del ritiro nel quarto game della belga Elise Mertens, in campo con la cinese Shuai Zhangh, alle prese con problemi al petto. Nell’ultimo atto del torneo le azzurre se la vedranno contro la coppia numero due del tabellone, quella formata dalla ceca Katerina Siniakova e dalla statunitense Taylor Townsend (n.2 e n. 7 in doppio).

Sinner-Lehecka: orario e dove vederla in tv

L’orario del match Sinner-Lehecka è quello delle 21, la partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming, in esclusiva, su Sky Sport, su SkyGo e Now Tv.