Bolelli-Vavassori trionfano nel doppio all’Atp Miami 2026

Andrea Vavassori e Simone Bolelli hanno vinto la finale nel doppio maschile dell’Atp Miami 2026, secondo Masters 1000 della stagione. Gli azzurri, teste di serie n.7, hanno battuto in due set con il punteggio di 6-4, 6-2 la coppia composta dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henri Patten (teste di serie n.4). Per Bolelli e Vavassori si tratta del nono titolo in carriera, il secondo stagionale dopo l’Atp 500 di Rotterdam, ma il primo in assoluto a un Atp 1000.

SWEET VICTORY 🏆



Bolelli & Vavassori claim their first ATP Masters 1000 title! 🇮🇹#MiamiOpen pic.twitter.com/e6LvVNQhzg — Miami Open (@MiamiOpen) March 28, 2026