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sabato 28 marzo 2026

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Bolelli-Vavassori trionfano nel doppio all’Atp Miami 2026

Bolelli-Vavassori trionfano nel doppio all’Atp Miami 2026
Simone Bolelli e Andrea Vavassori (Foto LaPresse/Marco Alpozzi)
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Andrea Vavassori e Simone Bolelli hanno vinto la finale nel doppio maschile dell’Atp Miami 2026, secondo Masters 1000 della stagione. Gli azzurri, teste di serie n.7, hanno battuto in due set con il punteggio di 6-4, 6-2 la coppia composta dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henri Patten (teste di serie n.4). Per Bolelli e Vavassori si tratta del nono titolo in carriera, il secondo stagionale dopo l’Atp 500 di Rotterdam, ma il primo in assoluto a un Atp 1000.

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