Sinner batte Michelsen all’Atp Miami 2026 e vola ai quarti

Jannik Sinner ha battuto anche lo statunitense Alex Michelsen (40), superando così gli ottavi di finale del torneo Atp Miami 2026. La vittoria dell’azzurro, numero 2 del mondo, in due combattuti set per 7-5, 7-6 (4). L’altoatesino vola così ai quarti di finale.
Nei quarti Sinner affronterà lo statunitense Frances Tiafoe, numero 19 del ranking.
I quarti di finale dell’Atp Miami 2026
Si è così delineato il tabellone dei quarti di finale:
- Sinner-Tiafoe
- Landaluce-Lehecka
- Zverev-Cerundolo
- Paul-Fils