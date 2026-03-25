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mercoledì 25 marzo 2026

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Sinner batte Michelsen all’Atp Miami 2026 e vola ai quarti

Sinner batte Michelsen all’Atp Miami 2026 e vola ai quarti
Jannik Sinner dopo la vittoria con Michlesen (Foto AP/Lynne Sladky)
LaPresse
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Jannik Sinner ha battuto anche lo statunitense Alex Michelsen (40), superando così gli ottavi di finale del torneo Atp Miami 2026. La vittoria dell’azzurro, numero 2 del mondo, in due combattuti set per 7-5, 7-6 (4). L’altoatesino vola così ai quarti di finale.

Nei quarti Sinner affronterà lo statunitense Frances Tiafoe, numero 19 del ranking.

I quarti di finale dell’Atp Miami 2026

Si è così delineato il tabellone dei quarti di finale:

  • Sinner-Tiafoe
  • Landaluce-Lehecka
  • Zverev-Cerundolo
  • Paul-Fils
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