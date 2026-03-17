Atp Miami 2026, sorteggiato il tabellone maschile: con chi gioca Sinner

E’ stato effettuato il sorteggio del tabellone principale del torneo Atp di Miami 2026, secondo Masters 1000 della stagione in scena sul duro all’Hard Rock Stadium dal 18 al 29 marzo (montepremi 9.415.725 dollari). In attesa dell’esito finale delle qualificazioni attualmente in corso, sono sei gli italiani attualmente nel main draw tra cui Jannik Sinner, numero 2 del mondo e fresco vincitore del Masters 1000 di Indian Wells dove ha battuto in finale il russo Medvedev. La vittoria nel torneo californiano ha riacceso anche la lotta per la prima posizione del ranking Atp attualmente occupata da Carlos Alcaraz, eliminato in semifinale a Indian Wells proprio per mano di Medvedev.

Il sorteggio degli italiani a Miami

Ecco i primi avversari e il possibile percorso dei sei azzurri in tabellone in Florida, in attesa della conclusione delle qualificazioni:

[2] Jannik Sinner (ITA) vs vincente D. Dzumhur-qualificato

[4] Lorenzo Musetti (ITA) vs qualificato

[13] Flavio Cobolli (ITA) vs vincente R.Collignon-G. Dimitrov

[17] Luciano Darderi (ITA) vs vincente M. Giron-qualificato

Matteo Berrettini (ITA) vs A. Muller (FRA)

Matteo Arnaldi (ITA) vs A.Shevchenko (KAZ)

Gli italiani a Miami, precedenti e possibile percorso

Luciano Darderi , salito alla posizione numero 18, ha permesso all’Italia di festeggiare un record storico: per la prima volta, infatti, possiamo vantare quattro giocatori in Top 20. Il numero 4 d’Italia gioca il Miami Open per la terza volta in carriera. Quest’anno si presenta in Florida con l’obiettivo di superare per la prima volta il secondo turno. Per farcela, dopo il bye al primo turno, dovrà battere o un qualificato o lo statunitense Marcos Giron (n.70). In caso di vittoria, potrebbe poi vedersela con Karen Khachanov (n.14). Agli ottavi, invece, ci sarebbe il n.1 Carlos Alcaraz.

, salito alla posizione numero 18, ha permesso all’Italia di festeggiare un record storico: per la prima volta, infatti, possiamo vantare quattro giocatori in Top 20. Il numero 4 d’Italia gioca il Miami Open per la terza volta in carriera. Quest’anno si presenta in Florida con l’obiettivo di superare per la prima volta il secondo turno. Per farcela, dopo il bye al primo turno, dovrà battere o un qualificato o lo statunitense Marcos Giron (n.70). In caso di vittoria, potrebbe poi vedersela con Karen Khachanov (n.14). Agli ottavi, invece, ci sarebbe il n.1 Carlos Alcaraz. Lorenzo Musetti giocherà a Miami per la sesta volta in carriera. Ha debuttato in Florida nel 2021, arrivando al terzo turno. Vanta due ottavi di finale, raggiunti nelle ultime due edizioni: nel 2024 (fermato da Carlos Alcaraz) e nel 2025 (battuto da Novak Djokovic). Il toscano presiede il secondo quarto di tabellone ed esordirà direttamente al secondo turno, affrontando il vincente di un derby tra qualificati. Al terzo turno se la vedrebbe poi con Tomas Martin Etcheverry (n.29), mentre tra ottavi e quarti dovrebbero esserci Flavio Cobolli (n.13) ed Alex De Minaur (n.5).

giocherà a Miami per la sesta volta in carriera. Ha debuttato in Florida nel 2021, arrivando al terzo turno. Vanta due ottavi di finale, raggiunti nelle ultime due edizioni: nel 2024 (fermato da Carlos Alcaraz) e nel 2025 (battuto da Novak Djokovic). Il toscano presiede il secondo quarto di tabellone ed esordirà direttamente al secondo turno, affrontando il vincente di un derby tra qualificati. Al terzo turno se la vedrebbe poi con Tomas Martin Etcheverry (n.29), mentre tra ottavi e quarti dovrebbero esserci Flavio Cobolli (n.13) ed Alex De Minaur (n.5). Flavio Cobolli , che ha raggiunto questa settimana il nuovo best ranking dei numero 14 ATP, torna a Miami per la terza volta: finora ha perso in due occasioni all’esordio e ha superato un turno solo nel 2024. Il suo primo match, dopo il bye, sarà contro il vincente della partita tra Grigor Dimitrov (n.44) e Raphael Collignon (n.72). Prima del potenziale ottavo con Musetti, Cobolli potrebbe incrociarsi con il n.22 Tommy Paul.

, che ha raggiunto questa settimana il nuovo best ranking dei numero 14 ATP, torna a Miami per la terza volta: finora ha perso in due occasioni all’esordio e ha superato un turno solo nel 2024. Il suo primo match, dopo il bye, sarà contro il vincente della partita tra Grigor Dimitrov (n.44) e Raphael Collignon (n.72). Prima del potenziale ottavo con Musetti, Cobolli potrebbe incrociarsi con il n.22 Tommy Paul. Matteo Berrettini , numero 68 ATP, è alla quinta partecipazione a Miami. Prima dell’edizione 2025, era uno dei due Masters 1000 insieme a Parigi in cui aveva sempre perso all’esordio. L’anno scorso ha cambiato marcia e ha raggiunto i quarti di finale, fermato da Taylor Fritz. Quest’anno il suo torneo inizierà dal match contro Alexandre Muller (n.90): tra i due non ci sono precedenti. Il vincente affronterà poi il n.10 Alexander Bublik. Siamo nello stesso quarto di tabellone di Musetti.

, numero 68 ATP, è alla quinta partecipazione a Miami. Prima dell’edizione 2025, era uno dei due Masters 1000 insieme a Parigi in cui aveva sempre perso all’esordio. L’anno scorso ha cambiato marcia e ha raggiunto i quarti di finale, fermato da Taylor Fritz. Quest’anno il suo torneo inizierà dal match contro Alexandre Muller (n.90): tra i due non ci sono precedenti. Il vincente affronterà poi il n.10 Alexander Bublik. Siamo nello stesso quarto di tabellone di Musetti. Matteo Arnaldi , n. 101 ATP questa settimana, ancora senza vittorie nel 2026 nel circuito maggiore, torna a Miami per la terza volta in main draw, la quarta complessiva. Il suo miglior risultato in Florida resta l’ottavo di finale raggiunto nel 2024. All’esordio sfiderà per la prima volta in carriera il kazako Alexander Shevchenko. In caso di successo, se la vedrà con il n.8 Ben Shelton, nel terzo quarto di tabellone, presidiato dal n.3 Alexander Zverev

, n. 101 ATP questa settimana, ancora senza vittorie nel 2026 nel circuito maggiore, torna a Miami per la terza volta in main draw, la quarta complessiva. Il suo miglior risultato in Florida resta l’ottavo di finale raggiunto nel 2024. All’esordio sfiderà per la prima volta in carriera il kazako Alexander Shevchenko. In caso di successo, se la vedrà con il n.8 Ben Shelton, nel terzo quarto di tabellone, presidiato dal n.3 Alexander Zverev Jannik Sinner gioca per la quinta volta a Miami. E’ l’unico italiano ad aver vinto il Masters 1000 in Florida: ha trionfato nel 2024 battendo in semifinale Daniil Medvedev e in finale Grigor Dimitrov. Ha giocato altre due finali, peraltro le uniche per un italiano nel torneo: nel 2021, la sua prima in un Masters 1000 (battuto dal polacco Hurkacz) e nel 2023 (stoppato da Medvedev). Campione a Indian Wells, primo italiano con 100 vittorie nei Masters 1000 e primo giocatore in grado di vincere due tornei di questa categoria senza perdere un set, entrerà in gara al secondo turno, dove sfiderà il vincente del match tra Damir Dzumhur (n.76) ed un qualificato. Al terzo turno potrebbe vedersela contro il n.30 del seeding Corentin Moutet, mentre agli ottavi ci potrebbe essere il n.15 Andrey Rublev. Il potenziale quarto di finale, invece, è con il n.7 Felix Auger-Aliassime.

Il tabellone di Alcaraz e degli altri big

Salvo Novak Djokovic, che ha annunciato il suo forfait, non manca davvero nessuno tra i migliori al mondo nell’edizione 2026 del Miami Open. Come in tutti i Masters 1000 a 96 giocatori, le prime 32 testa di serie usufruiranno di un bye al primo turno.

È enorme l’attesa intorno a quello che sarà il torneo di Alcaraz. Non tanto per la sconfitta a sorpresa di Indian Wells, ma perché il n.1 potrebbe trovare – proprio nel primo match – l’altrettanto atteso Joao Fonseca (n.39). Reduce dall’ottavo di finale al Masters 1000 californiano perso nonostante una grande prestazione contro Sinner, il brasiliano dovrà però prima battere il n.46 Fabian Marozsan, che contro di lui ha vinto l’unico precedente. In caso di qualificazione al terzo turno, poi Alcaraz – campione a Miami nel 2022 – dovrebbe vedersela contro Sebastian Korda (n.32) e negli ottavi contro uno tra Karen Khachanov (n. 14) e Luciano Darderi (n.17).

Ecco gli accoppiamenti dei potenziali quarti di finale