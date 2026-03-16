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lunedì 16 marzo 2026

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Ranking Atp, Sinner, Musetti, Cobolli e Darderi nei primi 20: è record storico

Ranking Atp, Sinner, Musetti, Cobolli e Darderi nei primi 20: è record storico
Jannik Sinner a Indian Wells (Foto AP/Mark J. Terrill)
LaPresse
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È un lunedì storico per il tennis italiano maschile. Per la prima volta, infatti, l’Italia può vantare quattro giocatori tra i primi 20 del mondo. Guida Jannik Sinner, fresco vincitore a Indian Wells, oggi numero 2, primo italiano capace di salire in vetta al ranking Atp.

Seguono Lorenzo Musetti (5), Flavio Cobolli che migliora il suo best ranking e sale alla posizione numero 14, oltre a festeggiare il successo a Indian Wells in doppio misto con Belinda Bencic.

Ranking Atp, Sinner, Musetti, Cobolli e Darderi nei primi 20: è record storico
Lorenzo Musetti agli Australian Open (AP Photo/Dar Yasin)

Il record è reso possibile dall’ascesa alla posizione numero 18 di Luciano Darderi, quattordicesimo giocatore italiano a entrare tra i primi 20 del mondo nel ranking Atp, da quando è stata introdotta la classifica Atp, nel 1973.

Ranking Atp, Sinner, Musetti, Cobolli e Darderi nei primi 20: è record storico
Flavio Cobolli ad Acapulco (AP Photo/Eduardo Verdugo)

Sinner riduce il gap da Alcaraz

Il primo Masters 1000 della stagione ha permesso a Jannik Sinner di ridurre il gap da Carlos Alcaraz da 3.150 a 2.200 punti. L’azzurro non può superare Alcaraz nemmeno dopo Miami, che assegna 1.000 punti, e dunque Alcaraz è sicuro di eguagliare le 66 settimane complessive da numero 1 di Sinner: accadrà il prossimo 6 aprile. Tuttavia l’azzurro non ha punti da difendere fino agli Internazionali Bnl d’Italia, mentre Alcaraz, che ha confermato la semifinale raggiunta a Indian Wells nel 2025 ma ha subito contro Daniil Medvedev la prima sconfitta della stagione, nello stesso periodo vedrà uscire i 1.000 punti della vittoria a Monte-Carlo, 330 a Barcellona e solo 10 a Miami.

Ranking Atp, Sinner, Musetti, Cobolli e Darderi nei primi 20: è record storico
Luciano Darderi a Buenos Aires (AP Photo/Gustavo Garello)

La classifica Atp aggiornata

  1. Alcaraz 13550
  2. Sinner 11400
  3. Djokovic 5370
  4. Zverev 4905
  5. Musetti 4365
  6. De Minaur 4185
  7. Fritz 4170
  8. Auger-Aliassime 4000
  9. Shelton 3860
  10. Medvedev 3610
  11. Bublik 3385
  12. Ruud 2715
  13. Mensik 2650
  14. Cobolli 2520
  15. Khachanov 2410
  16. Rublev 2400
  17. Davidovich Fokina 2260
  18. Darderi 2084
  19. Cerundolo 2020
  20. Tiafoe 1920
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