Indian Wells 2026, Sinner batte Fonseca e vola ai quarti. Paolini eliminata agli ottavi

Jannik Sinner approda ai quarti di finale del torneo di Indian Wells. L’altoatesino, numero 2 al mondo, vince in due set il duello con il brasiliano Joao Fonseca, numero 35 del ranking, imponendosi con il punteggio di 76(6) 76(4), dopo aver salvato tre set point di fila nel tie-break. L’azzurro affronterà nel prossimo turno lo statunitense Learner Tien, numero 27 Atp.
Paolini eliminata
Jasmine Paolini si ferma agli ottavi del ‘BNP Paribas Open’, in corso sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden. La toscana si arrende col punteggio di 7-5, 2-6, 6-1 alla qualificata australiana Talia Gibson (110 WTA). Per lei ora c’è all’orizzonte un quarto di finale contro la filippina Alexandra Eala (32) o la ceca Linda Noskova (14), ed una eventuale semifinale contro Aryna Sabalenka (n.1) o Amanda Anisimova (n.5).