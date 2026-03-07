Indian Wells 2026, ottimo esordio per Sinner: battuto Svricina in due set

Esordio convincente per Jannik Sinner al Masters 1000 di Indian Wells. Il numero 2 del mondo ha superato senza difficoltà il ceco Dalibor Svrcina, numero 109 del ranking ATP e proveniente dalle qualificazioni, con un netto doppio 6-1 in poco più di un’ora di gioco. Il ritorno dell’azzurro nella Coachella Valley dopo due anni è stato segnato da una prestazione dominante dall’inizio alla fine, con un match mai realmente in discussione.

Calm and collected 🦊@janniksin soars through 6-1 6-1 vs qualifier Svrcina for a third round matchup vs Shapovalov or Etcheverry. #TennisParadise pic.twitter.com/NjvZBtNntN — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 7, 2026

Sinner ha mostrato grande solidità al servizio, concedendo appena 8 punti nei propri turni di battuta, e si è distinto anche nelle discese a rete, chiudendo 15 punti su 17 nei net point. Il tennista altoatesino ha inoltre messo a segno 26 colpi vincenti, mentre Svrcina non è mai riuscito a entrare davvero in partita, frenato anche da 21 errori gratuiti.

La partita: nove game consecutivi e match chiuso in un’ora

Dopo l’equilibrio iniziale sull’1-1 nel primo set, la partita ha preso una direzione chiara. Sinner ha infilato nove game consecutivi, imponendo il proprio ritmo e mettendo in grande difficoltà l’avversario. L’unico momento di lieve tensione è arrivato sul 5-1 del primo set, quando l’italiano ha dovuto annullare una palla break prima di chiudere il parziale.

Da quel momento il dominio dell’azzurro è stato totale. Con grande precisione da fondo campo e continui cambi di ritmo, Sinner ha controllato il secondo set fino alla chiusura al quinto match point, archiviando rapidamente la pratica e conquistando il passaggio al turno successivo del torneo californiano.

Le parole di Sinner e il prossimo avversario a Indian Wells

Al termine dell’incontro, Sinner ha espresso soddisfazione per il ritorno nel torneo americano: «Mi era mancato questo torneo. Ogni giorno è diverso qui, ho molti amici e sono anche riuscito a giocare un po’ a golf», ha dichiarato nell’intervista in campo. Il tennista italiano ha sottolineato anche l’importanza della preparazione in vista dei tornei americani: «Indian Wells e Miami sono molto importanti per me. Cerco di massimizzare il mio potenziale, anche se c’è ancora qualcosa da migliorare. Lavoriamo tanto anche fisicamente, con doppie sessioni».

Con questo successo Sinner ha raggiunto la 33ª vittoria consecutiva nei match di primo turno dall’estate 2023 e ha portato a 50-0 il bilancio contro giocatori fuori dalla top 50 del ranking ATP. L’azzurro tornerà in campo domenica contro il canadese Denis Shapovalov, che ha superato in tre set l’argentino Tomás Martín Etcheverry. Nei precedenti il bilancio è 1-1, con l’ultimo confronto disputato agli US Open dello scorso settembre, vinto proprio da Sinner.

Indian Wells, Musetti eliminato da Fucsovic

Lorenzo Musetti fallisce il rientro alle gare dall’infortunio dell’Open d’Australia cedendo a Marton Fucsovics nel secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells. L’ungherese si è imposto con il punteggio di 7-5, 6-1 in un’ora e 29 minuti di gioco.