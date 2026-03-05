Jannik Sinner a Indian Wells 2026: “Contento di come mi sento in campo, voglio arrivare lontano”

Jannik Sinner è pronto all’esordio a Indian Wells 2026, domani venerdì 6 marzo contro il ceco Dalibor Svrcina, numero 109 del ranking Atp: “La mia preparazione sta andando molto bene” – ha detto il campione azzurro durante il media Day. “Questo è un posto speciale. Ovviamente, non aver potuto partecipare l’anno scorso lo rende ancora più speciale, e speriamo che sia un grande torneo. Sono molto contento di come mi sento in campo e ovviamente vogliamo arrivare il più lontano possibile nel torneo. Allo stesso tempo, cerchiamo anche di migliorare un paio di cose – ha proseguito – Sto cercando di essere un po’ più aggressivo a volte sulla linea di fondo, e poi vedremo come andrà. Cerchiamo sempre di migliorare il gioco. Credo che stiamo facendo un ottimo lavoro. È stata una settimana di allenamenti molto dura per me. Abbiamo trascorso molte ore ad allenarci”.

L’azzurro ha tracciato anche un bilancio di questi primi due mesi di 2026: “La stagione è stata buona. Voglio dire, semifinali in Australia e quarti a Doha, ma sono molto contento di come sto e del mio stato mentale. Come ho detto, cerchiamo di massimizzare il nostro potenziale – ha aggiunto – La stagione è appena iniziata, quindi questi tornei sono molto importanti per me prima di passare alla terra battuta. Mi sento bene quando gioco un buon tennis e ora vediamo come va”.

Inevitabile una domanda sulla guerra in Iran e sui giocatori rimasti bloccati a Dubai: “Ci sono alcune cose che non possiamo davvero controllare, e questa è sicuramente una di quelle – ha sottolineato Sinner – Penso e credo che l’Atp e tutti stiano cercando di fare le scelte migliori possibili, per farci sentire il più sicuri possibile, ed è l’unica cosa che posso dire, no? Ovviamente spero che tutti siano al sicuro e che possano venire qui a giocare o anche tornare a casa. Dipende da cosa vogliono fare. Ma ci sono alcuni scenari che non possiamo controllare, quindi ho cercato ovviamente di rimanere concentrato, ma ti rendi anche conto che nella vita ci sono cose molto più importanti che giocare a tennis. Credo che noi giocatori abbiamo una buona protezione intorno a noi, e spero che anche gli altri giocatori la pensino così”.

Per Sinner il tennis è la priorità ma non è tutto. “La cosa più importante è avere sempre persone positive intorno a me, perché questo ti dà già molta stabilità, nella tua vita personale, nella vita che viviamo, che a volte è piuttosto frenetica. Quindi l’unica cosa che vuoi fare è semplicemente stare a casa e fare qualcosa di molto, molto rilassante – ha concluso – Allo stesso tempo, ho anche bisogno di fare altre cose, che sia giocare a golf o guidare una macchina o qualsiasi altra cosa, giocare alla PlayStation, e semplicemente vivere la vita di un ventiquattrenne. So che al giorno d’oggi questi momenti sono molto, molto rari, perché sacrifico molto per essere nella posizione in cui mi trovo, ma è importante circondarsi di persone positive, persone che capiscono come sei come persona. Penso che questo ti dia già tanti aspetti positivi”.

Berrettini batte Mannarino e vola al secondo turno

Ottimo esordio di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Indian Wells. Nella notte italiana il 29enne romano ha sconfitto in rimonta il francese Adrian Mannarino col punteggio di 4-6, 7-5, 7-5 in due ore e 50 minuti di gioco. È la prima volta che Berrettini batte il 37enne transalpino in tre confronti diretti. Nel prossimo turno l’azzurro affronterà il tedesco Alex Zverev, numero 4 del seeding.

“Sono davvero fiero di me stesso. Ho lottato davvero duramente, fino all’ultimo punto – ha detto Berrettini nell’intervista in campo – All’inizio del terzo set, ho iniziato a sentire un po’ di crampi. Da principio ero un po’ sorpreso, ma poi mi sono ricordato che fino a tre giorni fa ero influenzato, quindi mi sono detto: ‘Ok, è normale’. Ho cercato di adattarmi alla situazione. Non avevo iniziato bene la partita, lui invece sì, ma sono riuscito a farla girare. Ieri avevo giocato l’esibizione sul Campo 2 che è piuttosto diverso dal Centrale. In questo torneo poi le condizioni cambiano tantissimo tra il giorno e la sera: una volta tramontato il sole sono riuscito a vedere anche un po’ meglio. Sono contento perché sono riuscito a trovare la maniera di lottare: ho servito bene ed ho colpito bene la palla. Sono un po’ stanco ma soddisfatto: ho messo in campo davvero tutto quello che avevo”.

Making every point count 🙌



Berrettini survives a three set fight against Mannarino. pic.twitter.com/sGx598Mdbt — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 5, 2026

Finisce all’esordio l’avventura a Indian Wells di Mattia Bellucci. Il tennista azzurro, numero 94 del ranking Atp, si è arreso in due set al canadese Gabriel Diallo, numero 38 al mondo, che si è imposto per 7-6 6-4 in 2 ore e 13 minuti di gioco.

Wta, Potapova affronterà Paolini al secondo turno

Sarà Anastasia Potapova l’avversaria di Jasmine Paolini al secondo turno del Wta Bnp Paribas open di Indian Wells. La tennista russa ha superato in tre set (4-6, 6-1, 7-5) la canadese Marina Stakusic.