Matteo Berrettini eliminato a Indian Wells: l’italiano perde due set a zero contro Zverev

Finisce al secondo turno la corsa di Matteo Berrettini a Indian Wells. Alexander Zverev, alla decima partecipazione nel torneo, chiude 6-3 6-4 ed evita la terza sconfitta consecutiva nel primo Masters 1000 della stagione dopo l’eliminazione ai quarti del 2024 e all’esordio, al secondo turno, nel 2025. “Non è mai facile contro Matteo, mi aveva battuto nelle ultime partite – ha detto nell’intervista a caldo – A Indian Wells ho fatto fatica in passato, ma quest’anno mi sento diversamente e spero che possano arrivare risultati migliori. Oggi sono riuscito ad essere aggressivo e spingere tanto con il servizio e il diritto. La risposta, poi, è il colpo più importante contro di lui”.

Il tedesco può continuare a inseguire la prima semifinale a Indian Wells. Se ci arriverà, ne avrà giocata almeno una in tutti i Masters 1000, un traguardo raggiunto finora solo dai Fab 4 (Djokovic, Federer, Murray e Nadal). Affronterà al terzo turno Brandon Nakashima, statunitense n. 30 ATP, o l’argentino Camilo Ugo Carabelli, n. 67, con l’obiettivo di diventare il primo a raggiungere le 100 partite vinte nei Masters 1000 in questo decennio. Berrettini, che solo nel 2022 ha vinto due partite di fila a Indian Wells, ha subito la 31ma sconfitta in 42 partite contro Top 10.

Cobolli batte in rimonta Kecmanovic e va al 3° turno

Esattamente ad una settimana dalla semifinale vinta nell'ATP 500 di Acapulco, Flavio Cobolli (n.15 ATP) esce ancora una volta vincitore dall'insidioso match contro Miomir Kecmanovic (n.58), al secondo turno del BNP Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione all'Indian Wells Tennis Garden. L'azzurro, testa di serie n.15, si impone col punteggio di 3-6 6-3 6-4 e vince così la prima partita in carriera nel torneo californiano (dove aveva perso all'esordio sia nel 2024 che nel 2025).