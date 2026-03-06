Indian Wells 2026, Sinner e Musetti in campo oggi: orari e dove vederli in tv

Oggi venerdì 6 marzo cinque italiani in campo, tra cui Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, all’Atp Indian Wells 2026, Masters 1000 della California diretto dall’ex tennista tedesco Tommy Haas.

Tra le fila azzurre, finisce subito l’avventura di Matteo Arnaldi e Francesco Maestrelli. I due hanno perso al primo turno rispettivamente contro Mackenzie McDonald e Rinky Hijikata. Questa sera appuntamento con altri tre italiani: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Nella notte, infine, tocca a Jannik Sinner, in cerca di riscatto dopo l’eliminazione a sorpresa ai quarti di finale dell’Atp Doha. Nel main draw di singolare femminile questa sera spetta a Jasmine Paolini, già scesa in campo ieri al fianco di Sara Errani per i sedicesimi di doppio.

Gli italiani in campo oggi

Primo turno: Arnaldi vs Mc Donald 0-6 1-6

vs Mc Donald 0-6 1-6 Primo turno: Maestrelli vs Hijikata 6-7 4-6

vs Hijikata 6-7 4-6 Secondo turno: Berrettini vs Zverev dalle ore 20.00

vs Zverev dalle ore 20.00 Secondo turno: Cobolli vs Kecmanovic dalle ore 20.00

vs Kecmanovic dalle ore 20.00 Secondo turno: Musetti vs Fucsovics dalle ore 21.10

vs Fucsovics dalle ore 21.10 Secondo turno: Paolini vs Potapova dalle ore 22.20

vs Potapova dalle ore 22.20 Secondo turno: Sinner vs Svrcina dalle ore 03.00

Sinner: “Contento di come mi sento in campo, voglio arrivare lontano”

“La mia preparazione sta andando molto bene. Questo è un posto speciale. Ovviamente, non aver potuto partecipare l’anno scorso lo rende ancora più speciale, e speriamo che sia un grande torneo”, ha detto Sinner nel corso del media day in vista dell’esordio a Indian Wells contro il ceco Dalibor Svrcina, n°109 Atp, mai affrontato prima in carriera.

“Sono molto contento di come mi sento in campo e ovviamente vogliamo arrivare il più lontano possibile nel torneo. Allo stesso tempo, cerchiamo anche di migliorare un paio di cose. Sto cercando di essere un po’ più aggressivo a volte sulla linea di fondo, e poi vedremo come andrà. Cerchiamo sempre di migliorare il gioco. Credo che stiamo facendo un ottimo lavoro. È stata una settimana di allenamenti molto dura per me. Abbiamo trascorso molte ore ad allenarci”.

L’azzurro ha tracciato anche un bilancio di questi primi due mesi di 2026: “La stagione è stata buona. Voglio dire, semifinali in Australia e quarti a Doha, ma sono molto contento di come sto e del mio stato mentale. Come ho detto, cerchiamo di massimizzare il nostro potenziale. La stagione è appena iniziata, quindi questi tornei sono molto importanti per me prima di passare alla terra battuta. Mi sento bene quando gioco un buon tennis e ora vediamo come va”.

Inevitabile una domanda sulla guerra in Iran e sui giocatori rimasti bloccati a Dubai: “Ci sono alcune cose che non possiamo davvero controllare, e questa è sicuramente una di quelle – ha sottolineato il n°2 del mondo – Penso e credo che l’Atp e tutti stiano cercando di fare le scelte migliori possibili, per farci sentire il più sicuri possibile, ed è l’unica cosa che posso dire, no? Ovviamente spero che tutti siano al sicuro e che possano venire qui a giocare o anche tornare a casa”.

“Dipende da cosa vogliono fare. Ma ci sono alcuni scenari che non possiamo controllare, quindi ho cercato ovviamente di rimanere concentrato, ma ti rendi anche conto che nella vita ci sono cose molto più importanti che giocare a tennis. Credo che noi giocatori abbiamo una buona protezione intorno a noi, e spero che anche gli altri giocatori la pensino così”.

Per Sinner il tennis è la priorità ma non è tutto. “La cosa più importante è avere sempre persone positive intorno a me, perché questo ti dà già molta stabilità, nella tua vita personale, nella vita che viviamo, che a volte è piuttosto frenetica. Quindi l’unica cosa che vuoi fare è semplicemente stare a casa e fare qualcosa di molto, molto rilassante”.

“Allo stesso tempo, ho anche bisogno di fare altre cose, che sia giocare a golf o guidare una macchina o qualsiasi altra cosa, giocare alla PlayStation, e semplicemente vivere la vita di un ventiquattrenne. So che al giorno d’oggi questi momenti sono molto, molto rari, perché sacrifico molto per essere nella posizione in cui mi trovo, ma è importante circondarsi di persone positive, persone che capiscono come sei come persona. Penso che questo ti dia già tanti aspetti positivi”.

Dove vedere in tv l’Atp Indian Wells 2026

Le partite dell’Atp Indian Wells 2026 si potranno seguire in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su SkyGo e Now TV. Il Masters 1000 statunitense inizia mercoledì 4 marzo con Matteo Berrettini e Mattia Bellucci che saranno i primi due azzurri a scendere in campo.