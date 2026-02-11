Cobolli subito fuori in Texas, battuto da Pinnington Jones

Non decolla la stagione di Flavio Cobolli: l’azzurro numero 20 del mondo perde anche a Dallas al primo turno, dopo essere uscito subito anche agli Australian Open. Questa volta dura appena 54 minuti la partecipazione di Cobolli al ‘Nexo Dallas Open’, l’Atp 500 (montepremi 2.833.335) di scena sul veloce indoor del Ford Center at The Star di Frisco, in Texas. Il romano ha ceduto 6-2 6-2 contro il qualificato Jack Pinnington Jones, numero 181 del mondo.
Per Cobolli un avvio di stagione in salita, dopo la conclusione trionfale dello scorso anno con la vittoria in Coppa Davis e un approccio carico di fiducia per quest’anno, in cui il romano punta a raggiungere Sinner e Musetti nella top ten del tennis mondiale.