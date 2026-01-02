Cobolli: “Il mio obiettivo è entrare in top ten”

Flavio Cobolli punta in alto per il nuovo anno: vuole entrare tra i dieci migliori tennisti del circuito. “Siamo arrivati qui molto presto per stare insieme, per coinvolgere tutta la squadra – Abbiamo un ottimo rapporto tra di noi. Passiamo molto tempo insieme tutto il giorno come ieri in spiaggia. Siamo pronti per iniziare la stagione insieme, come una squadra”, ha detto Cobolli a Supertennis nel media day dell’Italia. “Adoriamo giocare le competizioni a squadre. Non vediamo l’ora di affrontare il prossimo avversario e la nostra prima partita”, ha aggiunto.

Il ricordo della Davis è ancora forte e Cobolli racconta: “La pressione era forte. Ora sono sicuramente più fiducioso nel mio tennis. Ma sì, la stagione è diversa – ha sottolineato ancora il romano – Ora è il momento di concentrarsi e iniziare bene, perché l’anno scorso non ci sono riuscito. Ci stiamo preparando molto duramente e ci alleniamo molto. Siamo pronti per iniziare. La mia sfida, il mio obiettivo è arrivare tra i primi 10 – conclude Cobolli – Con il mio team cerchiamo di fare del nostro meglio per avvicinarci il più possibile a Lorenzo e Jannik. Ma so che è difficile”.