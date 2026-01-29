Australian Open 2026, Sabalenka in finale contro Rybakina

Sarà Aryna Sabalenka contro Elena Rybakina la finale femminile degli Australian Open 2026, in programma sabato 31 gennaio. La tennista kazaka di origini russe, n°5 del mondo e del seeding, ha sconfitto in semifinale la statunitense Jessica Pegula (n°6) in due set, con il punteggio di 6-3 7-6, dopo un’ora e 42 minuti di gioco. Nel secondo parziale è successo di tutto, con Rybakina che prima ha sciupato tre match point sul 5-4 e sul 6-5 e poi ha annullato due set point a Pegula nel tiebreak. Infine la 26enne nata a Mosca è riuscita a chiudere l’incontro al quarto match point. “Sono molto fiera di me stessa, mi sono irrigidita un po’ nel finale ma sono rimasta lì a combattere”, ha dichiarato a caldo la campionessa.

Sabalenka contro Rybakina, i precedenti

Sabalenka e Rybakina si sono affrontate 14 volte in carriera. Sono otto le vittorie della 27enne di Minsk e sei quelle della 26enne kazaka. L’ultimo faccia a faccia è stato vinto dalla n°5 del mondo in finale alle Wta Finals di Riad, in Arabia Saudita, con il punteggio di 6-3 7-6. Le due fuoriclasse, inoltre, si sono già incontrate in finale agli Australian Open, nel 2023. In quella occasione a vincere è stata Sabalenka, in rimonta, per 4-6 6-3 6-4.

Elena Rybakina e Aryna Sabalenka alle WTA Finals, Riad, Arabia Saudita, 8 novembre 2025 (AP Photo/ Fatima Shbair)

Sabalenka elimina Svitolina in semifinale

La fuoriclasse bielorussa è arrivata in finale grazie alla vittoria sull’ucraina, n°12 Wta, Elina Svitolina. Il match è terminato con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e 17 minuti di gioco. “Faccio fatica a crederci: è un risultato straordinario ma il lavoro non è ancora finito”. “Sono contenta di questa vittoria perché Elina sta giocando benissimo e quindi sono molto orgogliosa. L’avevo vista contro Mirra e contro Coco: sapevo di dover entrare con i piedi in campo e metterla sotto pressione il più possibile. Ho giocato un gran tennis e sono felice di averla chiusa in due”, ha detto dopo la partita la 27enne di Minsk, diventata così la seconda giocatrice dell’Era Open ad aver raggiunto per quattro volte di fila la finale a Melbourne Park.

Dove vedere la finale in tv

La finale, in programma sabato 31 gennaio alle 9.30 (ora italiana) sulla Rod Laver Arena del Melbourne Park, si potrà seguire su HBO Max, Discovery+ e su Eurosport 1, disponibile anche su Dazn, TimVision e Prime Video.