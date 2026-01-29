Sinner-Djokovic agli Australian Open 2026, orari e dove vederla in tv in chiaro

Jannik Sinner e Novak Djokovic si affrontano in semifinale agli Australian Open 2026. Il match, in programma venerdì 30 gennaio alle 9.30 (ora italiana), rappresenta l’11° faccia a faccia tra i due campioni. L’azzurro, n°2 del mondo, arriva a questo prestigioso appuntamento (che segna la sua sesta semifinale consecutiva negli Slam) dopo aver sconfitto ai quarti lo statunitense Ben Shelton in tre set (6-3 6-4 6-4) mentre il serbo (ex n°1 Atp e attuale n°4) si è qualificato grazie al ritiro per infortunio di Lorenzo Musetti.

Sinner-Djokovic, i precedenti

I due fuoriclasse in passato si sono affrontati 10 volte. Il bilancio sorride al 24enne di Sesto Pusteria che ha vinto sei incontri e non perde contro il 38enne di Belgrado dal novembre 2023. L’ultimo trionfo risale alla semifinale di Wimbledon del 2025 in cui l’altoatesino si è imposto agevolmente per 6-3 6-3 6-4. Inoltre sulla Rod Laver Arena si ripeterà la stessa sfida andata in scena lo scorso anno, sempre in semifinale, sempre agli Australian Open. Jannik, vincitore nel 2025 al Melbourne Park, un anno fa aveva superato Novak in quattro set, con il punteggio di 6-1 6-2 6-7 6-3, prima di arrivare in finale e sollevare al cielo il primo trofeo Slam della stagione.

La semifinale in diretta e in chiaro su Nove

Il match fra Sinner e Djokovic verrà trasmesso in chiaro su Nove, venerdì 30 gennaio dalle 9.30, in diretta da Melbourne Park. Come la prima semifinale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, in diretta venerdì 30 gennaio dalle 4:30 del mattino, anche l’incontro tra l’azzurro e il serbo si potrà seguire su HBO Max, Discovery+ e su Eurosport 1, disponibile anche su Dazn, TimVision e Prime Video. Le semifinali saranno anticipate da Courtside: il prepartita con i più noti volti del tennis di Eurosport – Jim Courier, John McEnroe, Mats Wilander campioni Slam e autorevoli opinionisti – e commentato da Jacopo Lo Monaco e Barbara Rossi.

Sinner a caccia del terzo Australian Open di fila

Jannik è a caccia di una storica tripletta all’Australian Open, riuscita solo a Jack Crawford, Roy Emerson e Novak Djokovic. L’azzurro ha già vinto l’edizione 2024 (contro Daniil Medvedev per 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3) e 2025 (contro Alexander Zverev per 6-3 7-6 6-3). Sul suo cammino c’è un Nole riposato che ha beneficiato dei ritiri per infortunio di Jakub Mensik agli ottavi e di Lorenzo Musetti ai quarti. Il serbo inoltre – sebbene sia consapevole del gap tra lui, Sinner e Alcaraz – non ha mai nascosto il desiderio di vincere il 25° Slam in carriera, firmando così un record mai raggiunto prima da nessuno.