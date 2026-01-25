Australian Open 2026, Alcaraz e Zverev ai quarti: Djokovic vince senza giocare, domani Sinner-Darderi

Agli Australian Open 2026 – in attesa del derby italiano Sinner-Darderi, missione compiuta per Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, numero 1 e 3 del ranking Atp, alla caccia dell’accesso ai quarti di finale. Il tennista spagnolo si è sbarazzato in tre set dello statunitense Tommy Paul (7-6 6-4 7-5), mentre il tedesco ha superato agilmente l’argentino Francisco Cerundolo per 6-2 6-4 6-4. Si qualificano al turno successivo anche lo statunitense Learner Tien e l’australiano Alex De Minaur. Tien ha siglato l’impresa di giornata, superando il russo Daniil Medvedev per 6-4 6-0 6-3, mentre De Minaur ha travolto il kazako Alexander Bublik per 6-4 6-1 6-1. Ai quarti di finale Tien sfiderà Zverev, mentre per De Minaur ci sarà il numero uno del mondo Alcaraz.

Mensik si ritira, Djokovic avanza

Novak Djokovic accede ai quarti di finale degli Australian Open senza giocare. Il tennista serbo beneficia infatti del ritiro del ceco Jakub Mensik, che in una storia Instagram ha annunciato il suo forfait. “Non è facile scriverlo. Dopo aver fatto tutto il possibile per proseguire, devo ritirarmi dagli Australian Open a causa di un infortunio muscolare agli addominali peggiorato nel corso delle ultime partite. Dopo lunghe discussioni con il mio team e i medici, abbiamo deciso di non scendere in campo domani”, spiega Mensik. Il 20enne tennista ceco ha aggiunto: “Anche se sono deluso, aver raggiunto il quarto turno qui per la prima volta è qualcosa che porterò con me a lungo. Ho sentito tantissima energia da parte dei tifosi e l’atmosfera a Melbourne è stata davvero speciale. Grazie al mio team per essere stato con me in ogni momento e a tutti quelli che mi hanno mandato messaggi e fatto il tifo: significa più di quanto possiate immaginare. Ora è il momento di recuperare nel modo giusto”. Djokovic affronterà ai quarti il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz.

Wta: vittorie per Sabalenka, Jovic e Gauff

La numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka centra l’accesso ai quarti di finale degli Australian Open 2026 in corso a Melbourne, battendo l’astro nascente canadese Victoria Mboko 6-1 7-6. Nel prossimo turno, la bielorussa sfiderà un’altra grande promessa del tennis femminile mondiale, la statunitense Iva Jovic, che dopo aver eliminato Jasmine Paolini nel terzo turno del torneo si è sbarazzata per 6-0 6-1 della kazaka Yulia Putintseva. Vittoria e accesso ai quarti anche per Coco Gauff, capace di imporsi sulla ceca Karolina Muchova per 6-1 3-6 6-3.