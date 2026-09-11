Ex Ilva, i giudici confermano lo stop dell’area a caldo di Taranto

La Corte d’Appello di Milano ha confermato lo stop dell’area a caldo dello stabilimento dell’Ex Ilva di Taranto. È stata dunque rigettata la richiesta presentata dai legali dello stabilimento industriale e da Acciaierie d’Italia di sospensiva del decreto che a luglio aveva dato 90 giorni per fermare gli altiforni fino alla rimozione. Il blocco dovrà essere completato entro il 28 ottobre.

“Quanto alle allegazioni relative al bilanciamento dei contrapposti interessi, ad avviso della Corte le considerazioni in proposito svolte dalle ricorrenti non consentono in alcun modo di far ritenere meritevole di accoglimento l’istanza di sospensiva da esse proposta”, si legge nel provvedimento con cui la Corte d’Appello di Milano ha confermato lo stop. “In primo luogo – si legge ancora -, va detto che il percorso argomentativo seguito dalle ricorrenti, per indirizzare il bilanciamento a favore della richiesta sospensiva, si basa su una riproposizione della tesi della bontà delle misure già in essere, quali il fatto che il gestore abbia eseguito le prescrizioni dell’AIA 2025, che l’AIA 2025 sia rispettosa delle regole europee e che le emissioni nocive dello stabilimento di Taranto siano entro i limiti di legge; che, peraltro, tali allegazioni sono già state ritenute (quanto meno in parte) infondate o irrilevanti nel Decreto per cui è causa (che, del resto, ha ritenuto di dover disporre la “disapplicazione in via incidentale e in parte qua dell’AIA 2025”); che, pertanto, anche in questo caso, le allegazioni in tal modo svolte dalle ricorrenti implicano una critica sul merito della decisione e, quindi, una valutazione sul fumus boni iuris improponibile in questa sede. Il bilanciamento tra i contrapposti interessi non può che far propendere a favore delle ragioni di tutela della salute per le quali è stata disposta, con il Decreto in questione, la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo“.

Lo stop alle procedure di licenziamento

Adesso bisognerà capire anche come si procederà con il tema dei licenziamenti. Martedì scorso il governo Meloni, in occasione dell’incontro a Palazzo Chigi con le associazioni datoriali sull’ex Ilva di Taranto, aveva lanciato un invito a sospendere le procedure di licenziamento annunciate dalle aziende dell’indotto, almeno fino alla decisione della Corte d’Appello di Milano sulla chiusura dell’area a caldo dello stabilimento di Taranto. Una risposta positiva era arrivata dalle associazioni maggiormente rappresentative delle aziende coinvolte con Aigi e confederazione Aepi che, “per senso di responsabilità”, avevano deciso di accogliere l’appello sospendendo le procedure di licenziamento.

Il governo non esclude una partecipazione pubblica nell’ex Ilva

L’esecutivo, intanto, non esclude una partecipazione pubblica nell’ex Ilva, come richiesto dai sindacati, purché sia presentato un piano industriale solido e credibile. Lo aveva detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Per quanto riguarda i tempi di valutazione delle offerte, occorreranno un paio di mesi perché scada il termine per la presentazione e ai quali seguirà poi la trattativa, per tutta la durata della quale resterà in piedi l’amministrazione straordinaria dell’ex Ilva.

I sindacati: “Subito blocco licenziamenti e convocazione a Chigi”

“I giudici della Corte di Appello di Milano hanno confermato il blocco dell’area a caldo dell’ex Ilva respingendo la richiesta di sospensiva di Acciaierie d’Italia. A seguito di questa decisione, riteniamo sia fondamentale che il Governo risponda alle richieste contenute nel piano nazionale straordinario di messa in sicurezza sociale e di rilancio dell’ex Ilva e convochi immediatamente il tavolo permanente a Palazzo Chigi“, hanno scritto in una nota i sindacati Fim, Fiom e Uilm. “Le lavoratrici e i lavoratori pretendono risposte sul futuro dell’ex Ilva ed il sistema manifatturiero attende di conoscere il destino della produzione di acciaio nel nostro Paese, non accetteremo passivamente un piano che risolva con anni di cassa integrazione e licenziamenti già annunciati. Bisogna evitare l’esplosione della bomba sociale con interventi ordinari e straordinari. Bisogna mettere in salvaguardia i lavoratori, prime vittime delle scelte di chi ha avuto ed ha responsabilità decisionali. Subito il blocco dei licenziamenti!“, hanno conclus le sigle sindacali.