Australian Open 2026, Musetti batte Sonego nel derby e passa al terzo turno. Maestrelli eliminato da Djokovic

Già fuori nel doppio Bolelli e Vavassori

Ecco i risultati degli italiani nella notte tra il 21 e il 22 gennaio agli Australian Open 2026, primo slam della stagione tennistica sul cemento di Melbourne.

Musetti vince il derby italiano contro Sonego

Lorenzo Musetti ha vinto il derby azzurro contro Lorenzo Sonego per 6-3, 6-3, 6-4. Il neo Top-5 è passato così al terzo turno.

Forza Lore 🫡



Dominant Musetti outlasts compatriot Sonego to reach the third round.

Maestrelli sconfitto da Djokovic

Si infrange contro il numero 4 del mondo e 10 volte campione degli Australian Open, Novak Djokovic, il sogno di Francesco Maestrelli, il 23enne azzurro che, proveniente dalle qualificazioni, nel suo primo match di sempre in uno slam aveva battuto il francese Atmane. Il serbo ha vinto per 6-3, 6-2, 6-2.

21 years difference and Novak Djokovic hasn't changed… 🤸

Già eliminati nel doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori, sconfitti al primo turno da Hendrik Jebens (Germania) e Ray Ho (Taiwan) per 6-7 (6), 7-6 (2), 6-4.