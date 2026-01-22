Australian Open 2026, Musetti batte Sonego nel derby e passa al terzo turno. Maestrelli eliminato da Djokovic

Ecco i risultati degli italiani nella notte tra il 21 e il 22 gennaio agli Australian Open 2026, primo slam della stagione tennistica sul cemento di Melbourne.
Musetti vince il derby italiano contro Sonego
Lorenzo Musetti ha vinto il derby azzurro contro Lorenzo Sonego per 6-3, 6-3, 6-4. Il neo Top-5 è passato così al terzo turno.
Maestrelli sconfitto da Djokovic
Si infrange contro il numero 4 del mondo e 10 volte campione degli Australian Open, Novak Djokovic, il sogno di Francesco Maestrelli, il 23enne azzurro che, proveniente dalle qualificazioni, nel suo primo match di sempre in uno slam aveva battuto il francese Atmane. Il serbo ha vinto per 6-3, 6-2, 6-2.
Già fuori nel doppio Bolelli e Vavassori
Già eliminati nel doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori, sconfitti al primo turno da Hendrik Jebens (Germania) e Ray Ho (Taiwan) per 6-7 (6), 7-6 (2), 6-4.