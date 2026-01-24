Australian Open 2026, Sinner batte Spizzirri in quattro set: agli ottavi derby azzurro con Darderi

L’altoatesino, n°2 del mondo, è riuscito a superare il caldo torrido e i crampi. Sorride anche Musetti

Jannik Sinner si qualifica agli ottavi di finale degli Australian Open 2026, nonostante il caldo torrido e i crampi. L’azzurro, n°2 del mondo, dopo tre ore e 42 minuti ha sconfitto lo statunitense Eliot Spizzirri (n°85 Atp) in rimonta, con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 6-4.

Crampi e caldo torrido

I dolori a braccia e gambe sono arrivati nel terzo set, quando l’altoatesino aveva appena perso un break. Subito dopo sono entrate in vigore le regole per le temperature estreme che hanno raggiunto il picco di 40°C: la partita è stata sospesa per diversi minuti e il tetto della Rod Laver Arena è stato chiuso. “Ho faticato fisicamente oggi. Sono stato fortunato con la regola del caldo. Con il passare del tempo, mi sentivo sempre meglio”, ha detto Sinner concordando sul fatto che le condizioni climatiche indoor, più fresche, lo hanno aiutato.

“È iniziato con le gambe. Sono arrivati alle braccia. Avevo crampi un po’ ovunque“. “Questo è lo sport. È un aspetto in cui so di dover migliorare”. “Il tennis è uno sport molto mentale. Ho cercato di rimanere il più calmo possibile. Sono qui per combattere, per giocare ogni punto nel miglior modo possibile”, ha aggiunto il 24enne di Sesto Pusteria parlando dei problemi fisici.

Derby Sinner-Darderi

Agli ottavi di finale sarà derby azzurro con Luciano Darderi. Il n°2 contro il n°22 del tabellone principale si sfideranno domenica 25 gennaio (orario ancora da definire). Il 23enne nato in Argentina, a Villa Gesell, nella notte ha sconfitto il russo Karen Khachanov per 7-6 3-6 6-3 6-4. Per Jannik e Luciano sarà una sfida inedita. I due compagni di nazionale, infatti, non hanno mai giocato contro nel circuito Atp.

A new milestone hit! 🎯



Luciano Darderi reaches his first ever Grand Slam Round of 16, defeating Khachanov 7-6 (5) 3-6 6-3 6-4 pic.twitter.com/KKFCMfjX4b — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2026

Anche Musetti agli ottavi

Sorride anche un altro italiano, Lorenzo Musetti. Il 23enne carrarino ha vinto in cinque set (per 5-7 6-4 6-2 5-7 6-2) dopo una maratona di quasi quattro ore e mezza contro il ceco Tomas Machac, n°24 del ranking. Il talento toscano diventa così il terzo azzurro nell’era Open con almeno un’ottavo all’attivo in tutti i tornei Slam dopo Sinner e Matteo Berrettini. Al prossimo turno se la vedrà contro uno tra lo svizzero Stan Wawrinka e lo statunitense Taylor Fritz.