Australian Open 2026, Sinner al secondo turno: Gaston si ritira

Jannik Sinner vince all’esordio agli Australian Open 2026 contro il francese Hugo Gaston (n°94 Atp). L’azzurro, n°2 del mondo, ha conquistato i primi due set del match (6-2 6-1) prima del ritiro del 25enne di Tolosa che ha dovuto dare forfait all’inizio del terzo parziale, tra le lacrime, per dei problemi fisici. La sfida sulla Rod Laver Arena è durata appena un’ora e otto minuti.

Al prossimo turno affronterà l’australiano Duckworth

Al prossimo turno, l’italiano affronterà l’australiano James Duckworth. Il tennista di casa, numero 88 Atp, ha battuto al primo turno il croato Dino Prizmic, numero 127, in 5 set con il punteggio di 7-6 (4), 3-6, 1-6, 7-5, 6-3 dopo una battaglia di 4 ore e 22 minuti.

Sinner: “Non è così che uno vuole vincere”

“Ho visto che non stava bene, non stava servendo con alte velocità. Non è così che uno vuole vincere, è un giocatore di talento e di grande tocco. Sapevo dall’inizio che avrei dovuto giocare con un livello alto, sono molto contento della mia partita e di essere tornato qui. Grazie per essere venuti a vedermi”, ha detto il 24enne di Sesto Pusteria intervistato da Jim Courier dopo la vittoria. “Mi sento ben preparato, ho lavorato molto. Anche se era una esibizione qui ho giocato una partita con Felix (Auger-Aliassime, ndr), ma le partite ufficiali sono diverse. Sono partito bene, anche se con un po’ di tensione, poi bisogna anche pensare a divertirsi in campo”.

A sad end to the contest, with Gaston forced to retire at the end of the second set 💔 https://t.co/GWjI8ffTPf — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2026

Australian Open 2026, i risultati degli azzurri

Nel tabellone maschile volano al secondo turno anche altri tre tennisti italiani: Lorenzo Musetti (n°5), Lorenzo Sonego (n°40) e Luciano Darderi (n°25), che hanno giocato nella notte. Niente da fare per Luca Nardi (n°107), eliminato dal cinese Yibing Wu (n°168) per 5-7 6-4 4-6 2-6.