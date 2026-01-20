Australian Open 2026, Sinner in campo. Vincono Musetti, Sonego e Darderi

Nella notte tre italiani su quattro, nel tabellone di singolare maschile, si sono qualificati al secondo turno degli Australian Open 2026: Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Luciano Darderi. E’ il bilancio momentaneo della terza giornata di incontri a Melbourne, in attesa che Jannik Sinner concluda il suo match di esordio.

Il 23enne di Carrara, n°5 del mondo, ha superato Raphaël Collignon (n°72 Atp), per 4-6 7-6 7-5 3-2, complice il ritiro del tennista belga per infortunio. Adesso per il toscano ci sarà il derby azzurro con Sonego che ha eliminato lo spagnolo Carlos Taberner (n°99) con il punteggio di 6-4 6-0 6-3. Sorride anche Darderi che, nonostante i problemi intestinali avvertiti nel terzo set, ha vinto contro il cileno Cristian Garin (n°82) per 7-6 7-5 7-6.

Esordio vincente anche per Sara Errani e Jamine Paolini nel doppio femminile. Le teste di serie n°2 hanno battuto nel primo turno la coppia formata dalla britannica Maia Lumsden e la cinese Qianhui Tang con il punteggio di 6-3 6-2. A salutare in anticipo la prestigiosa competizione è Luca Nardi. Il pesarese n°107 Atp ha perso contro il cinese Yibing Wu (n°168) per 5-7 6-4 4-6 2-6.

All class Lorenzo Musetti 🤝



After opponent Raphael Colligno was forced to retire, the Italian left this wholesome message. pic.twitter.com/0POmITAHNP — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2026

Oggi l’esordio di Sinner

C’è grande attesa per Sinner, n°2 del mondo e vincitore dello Slam australiano per due anni consecutivi. L’altoatesino è in campo sulla Rod Laver Arena contro il francese Hugo Gaston (n°94). Il bilancio degli scontri precedenti sorride al campione di Sesto Pusteria che ha vinto due match su due contro il 25enne di Tolosa.

L’obiettivo di Jannik è sicuramente quello di alzare al cielo il trofeo per la terza volta di fila ma anche di sviluppare un gioco più imprevedibile, come ha affermato lui stesso in più occasioni. “Il mio obiettivo è diventare un giocatore un po’ più imprevedibile, perché penso che sia questo che devo fare: cercare di diventare un tennista migliore. Abbiamo lavorato molto per riuscire a passare alla rete. I piccoli dettagli fanno la differenza”, aveva detto in conferenza stampa al Melbourne Park.

Dove vedere le partite degli Australian Open 2026

Le partite degli Australian Open 2026 sono trasmesse in esclusiva da Warner Bros. Gli incontri si potranno seguire su Discovery+ e HBO Max. I canali Eurosport, dove si vedono tutte le principali partite, sono disponibili su Dazn, TimVision e Prime Video Channels.