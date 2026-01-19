Accesso Archivi

lunedì 19 gennaio 2026

Australian Open 2026, gli azzurri in campo oggi. Arnaldi eliminato da Rublev

Melbourne, Australia, 19 gennaio 2026 (AP Photo/Dita Alangkara)
Benedetta Mura
Forfait di Berrettini, vittima dell’ennesimo infortunio. Domani tocca a Sinner

Seconda giornata degli Australian Open 2026. Tre i tennisti azzurri impegnati oggi nel primo turno del tabellone principale: Matteo Arnaldi, Francesco Maestrelli e Mattia Bellucci. Il primo è stato sconfitto in tre set dal russo Andrey Rublev, testa di serie n°13, con il punteggio di 6-4 6-2 6-3. Il 24enne di Sanremo, n°65 Atp, è il secondo italiano eliminato dallo Slam di Melbourne dopo Flavio Cobolli. Il 23enne romano, n°20 del mondo, si è dovuto arrendere al britannico Arthur Fery (n°186), per 7-6 6-4 6-1, complici dei problemi intestinali.

Sorride, invece, Maestrelli, 23enne di Pisa e n°141 del ranking. Il toscano, arrivato dalle qualificazioni, ha vinto il suo primo incontro nel main draw di un torneo Slam. A farne le spese è stato il francese Térence Atmane, 24enne n°64 Atp, sconfitto in cinque set con il punteggio di 4-6 6-3 7-6 1-6 1-6. Francesco al secondo turno affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Pedro Martínez.

Niente da fare per Matteo Berrettini che ha dato forfait prima del match contro Alex de Minaur per via dell’ennesimo infortunio. L’ex finalista a Wimbledon ha dovuto rinunciare dopo un dolore agli addominali obliqui, stesso problema fisico che è stato motivo di altri ritiri.

  • Arnaldi-Rublev 4-6 2-6 3-6
  • Maestrelli-Atmane 6-4 3-6 6-7 6-1 6-1
  • Bellucci-Ruud, non prima delle ore 10.50

Gli azzurri in campo nella notte

Nella notte italiana, invece, toccherà a Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Luca Nardi e in mattinata a Jannik Sinner. L’altoatesino, n°2 del mondo, all’esordio se la vedrà con il francese Hugo Gaston (n°93) contro il quale ha conquistato due vittorie su due incontri. Musetti, invece, scenderà in campo contro il belga Raphaël Collignon (n°72).

  • Darderi-Garin, 20 gennaio, ore 1.00
  • Sonego-Taberner, 20 gennaio, ore 1.00
  • Musetti-Collignon, 20 gennaio, ore 1.30
  • Nardi-Yibing, 20 gennaio, ore 3.20
  • Sinner-Gaston, 20 gennaio, ore 9.00

Australian Open 2026, il tabellone femminile

Nel tabellone femminile spazio a Elisabetta Cocciaretto (n°56) che giocherà contro l’austriaca Julia Grabher (n°95) nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio. Jasmine Paolini (n°8), invece, tornerà in campo mercoledì 21 gennaio per il secondo turno. Contro di lei la polacca Magdalena Fręch (n°57). La 29enne toscana, inoltre, è impegnata nel tabellone di doppio femminile in coppia con Sara Errani. Le due azzurre, teste di serie n°2, al primo turno affronteranno la britannica Maia Lumsden e la cinese Tang Qianhui.

  • Cocciaretto-Grabher, 20 gennaio ore 2.10
  • Paolini-Fręch, 21 gennaio, orario da definire

Dove vedere le partite in tv

I match degli Australian Open 2026 sono trasmessi in esclusiva da Warner Bros. Gli incontri si potranno seguire su Discovery+ e HBO Max. I canali Eurosport, dove si vedono tutte le principali partite, sono disponibili su DaznTimVision e Prime Video Channels.

