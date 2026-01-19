Francesco Maestrelli: età, ranking e carriera dell’outsider italiano agli Australian Open 2026

Primo match e prima vittoria in uno Slam per il 23enne di Pisa, che ha sconfitto in cinque set il francese Térence Atmane

Francesco Maestrelli è la sorpresa del tennis italiano agli Australian Open 2026. L’azzurro – n°141 della classifica, arrivato dalle qualificazioni – ha vinto il suo primo match nel tabellone principale di un torneo Slam. Sconfitto in cinque set il francese Térence Atmane (24enne n°64 Atp) con il punteggio di 6-4 3-6 6-7 6-1 6-1. Al secondo turno troverà il serbo Novak Djokovic che ha vinto agevolmente contro lo spagnolo Pedro Martinez per 6-3 6-2 6-2.

“Quando me lo hanno detto mi sono un po’ emozionato. Anche se chiaramente parliamo di una partita molto dura, mi fa piacere poterlo affrontare. Sono felice di poter fare una tale esperienza e, perché no, giocarmela con le mie armi”, ha dichiarato il giovane toscano. “È un giocatore proibitivo sulla carta, però io la interpreterò come un’altra occasione per crescere come tennista: il mio obiettivo non è fare il terzo turno quest’anno, ma alzare il mio livello di gioco, migliorare, giocare tante partite, prendere un po’ di stabilità e provare a giocare più volte questo tipo di tornei. Mi interessa più quello”.

Chi è Francesco Maestrelli

Nato a Pisa il 21 dicembre 2002, Francesco Maestrelli ha iniziato a giocare a tennis all’età di quattro anni. I suoi idoli sono Roger Federer e Daniil Medvedev. La sua superficie preferita è il cemento, in particolare quello di Flushing Meadows (New York), teatro degli Us Open. La sua carriera tra i professionisti è iniziata nel 2020, a 18 anni. Ha raggiunto il best ranking, alla posizione n°137, a gennaio, dopo aver concluso il 2025 conquistando il titolo Challenger a Bergamo (il quarto vinto assieme a quelli di Verona, Francavilla al Mare e Brasov).

Ha debuttato nel circuito Atp nel 2022 con una wild card a Firenze. Ha vinto il suo primo incontro nel main draw di un torneo Slam agli Australian Open 2026 dopo essere riuscito a qualificarsi a Melbourne al decimo tentativo. Grazie alla vittoria in Australia, “Maestro” (come viene soprannominato) e il suo team (di cui fa parte il coach Gabrio Castrichella) si portano a casa 150.000 dollari.