Jordan Smith, chi è il dilettante che ha vinto il One Point Slam 2026 superando Sinner e Alcaraz

Jordan Smith, un tennista australiano dilettante, è diventato improvvisamente famoso in tutto il mondo dopo aver vinto il One Point Slam 2026 ed essersi aggiudicato un milione di dollari.

“Non ho parole. Proverò a investire quei soldi perché il mio desiderio è comprare una casa. Ero felice dopo la prima vittoria, ma così è davvero un’esperienza incredibile“, ha commentato Smith, tennista dilettante del New South Wales, che si è aggiudicato il titolo del ‘One Point Slam’, uno degli eventi di lancio degli Australian Open 2026, e un milione di dollari di premio. In gara 64 giocatori, pro e amatori, senza distinzione tra maschile e femminile. Da oggi in poi avrà sempre una storia da raccontare, di quella volta che sulla Rod Laver Arena riuscì a districarsi in un tabellone di professionisti eliminando Jannik Sinner per poi uscirne con il titolo.

Smith, 29 anni, non è certo un neofita della racchetta: è un giocatore dilettante che gioca da quando era ragazzo sui campi di un circolo gestito dai suoi genitori. Anche il padre, Neil, era tennista ed è stato anche professionista per un periodo. Jordan da ragazzo ha incrociato la racchetta con suoi coetanei diventati poi campioni del calibro di Cameron Norrie o Alexander Zverev. Tra infortuni e problemi per finanziarsi però non ha mai potuto intraprendere la carriera da professionista. Ora la ‘rivincita’, con il torneo che gli ha permesso non solo di affrontare i più grandi campioni del circuito, sia maschile che femminile, un punto alla volta, ma anche di portare a casa il trofeo e la vincita di un milione di dollari che può cambiargli la vita.