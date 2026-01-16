Australian Open 2026, Cobolli e Paolini in campo domenica. Il programma di tutti gli italiani in gara

Il conto alla rovescia è quasi terminato, domenica 18 gennaio iniziano gli Australian Open 2026. Due gli italiani impegnati in giornata per il primo turno del tabellone principale: Jasmine Paolini (testa di serie n°7) e Flavio Cobolli (testa di serie n°20). La 30enne azzurra se la vedrà con Aljaksandra Sasnovič, bielorussa n°102 Wta. Il 23enne di Roma, invece, giocherà contro il britannico Arthur Fery, n°185 Atp. Jannik Sinner, n°2 del mondo e campione in carica a Melbourne (per due anni di fila), farà il suo esordio lunedì 19 gennaio contro il francese Hugo Gaston (n°94).

Programma e avversari degli azzurri al primo turno

Paolini-Sasnovič, 18 gennaio ore 1.30

Cobolli-Fery, 18 gennaio, ore 1.00

Cocciaretto-Grabher, 19 gennaio dalle ore 1.00

Nardi-Yibing, 19 gennaio dalle ore 1.00

Bellucci-Ruud, 19 gennaio dalle ore 1.00

Darderi-Garin, 19 gennaio dalle ore 1.00

Arnaldi-Rublev, 19 gennaio dalle ore 1.00

Berrettini-de Minaur, 19 gennaio dalle ore 1.00

Maestrelli-Atmane, 19 gennaio dalle ore 1.00

Sinner-Gaston, 19 gennaio dalle ore 1.00

Sonego-Taberner, 19 gennaio dalle ore 1.00

Musetti-Collignon, 19 gennaio dalle ore 1.00

Le date degli Australian Open 2026

18-20 gennaio 2026: primo turno

21-22 gennaio 2026: secondo turno

23-24 gennaio 2026: terzo turno

25-26 gennaio 2026: ottavi di finale

27-28 gennaio 2026: quarti di finale

29-30 gennaio 2026: semifinali

31 gennaio 2026: finale femminile

1 febbraio 2026: finale maschile

Montepremi record

E’ un montepremi monstre quello che l’organizzazione dello Slam di Melbourne ha deciso di mettere a disposizione. Pari a 111,5 milioni di dollari australiani, ha registrato un incremento di quasi il 16% rispetto al 2025: il più grande aumento nella storia del torneo. I campioni del singolare maschile e femminile guadagneranno ciascuno 4.150.000 dollari, +19% rispetto allo scorso anno.

R128 150.000 dollari

R64 225.000 dollari

R32 327.750 dollari

R16 480.000 dollari

Quarti di finale 750.000 dollari

Semifinale 1.250.000 dollari

Finale 2.150.000 dollari

Campione 4.150.000 dollari

Dove vedere le partite in tv

I match degli Australian Open 2026 sono trasmessi in esclusiva da Warner Bros. Gli incontri si potranno seguire su Discovery+ e HBO Max. I canali Eurosport, dove si vedono tutte le principali partite, sono disponibili su Dazn, TimVision e Prime Video Channels.