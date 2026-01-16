Accesso Archivi

venerdì 16 gennaio 2026

Australian Open 2026, Cobolli e Paolini in campo domenica. Il programma di tutti gli italiani in gara

Flavio Cobolli, Shenzhen, Cina, 28 dicembre 2025 (Photo by VCG/VCG via AP)
Benedetta Mura
Lo Slam di Melbourne al via il 19 gennaio. Sinner a caccia della riconferma

Il conto alla rovescia è quasi terminato, domenica 18 gennaio iniziano gli Australian Open 2026. Due gli italiani impegnati in giornata per il primo turno del tabellone principale: Jasmine Paolini (testa di serie n°7) e Flavio Cobolli (testa di serie n°20). La 30enne azzurra se la vedrà con Aljaksandra Sasnovič, bielorussa n°102 Wta. Il 23enne di Roma, invece, giocherà contro il britannico Arthur Fery, n°185 Atp. Jannik Sinner, n°2 del mondo e campione in carica a Melbourne (per due anni di fila), farà il suo esordio lunedì 19 gennaio contro il francese Hugo Gaston (n°94).

Programma e avversari degli azzurri al primo turno

  • Paolini-Sasnovič, 18 gennaio ore 1.30
  • Cobolli-Fery, 18 gennaio, ore 1.00
  • Cocciaretto-Grabher, 19 gennaio dalle ore 1.00
  • Nardi-Yibing, 19 gennaio dalle ore 1.00
  • Bellucci-Ruud, 19 gennaio dalle ore 1.00
  • Darderi-Garin, 19 gennaio dalle ore 1.00
  • Arnaldi-Rublev, 19 gennaio dalle ore 1.00
  • Berrettini-de Minaur, 19 gennaio dalle ore 1.00
  • Maestrelli-Atmane, 19 gennaio dalle ore 1.00
  • Sinner-Gaston, 19 gennaio dalle ore 1.00
  • Sonego-Taberner, 19 gennaio dalle ore 1.00
  • Musetti-Collignon, 19 gennaio dalle ore 1.00

Le date degli Australian Open 2026

  • 18-20 gennaio 2026: primo turno
  • 21-22 gennaio 2026: secondo turno
  • 23-24 gennaio 2026: terzo turno
  • 25-26 gennaio 2026: ottavi di finale
  • 27-28 gennaio 2026: quarti di finale
  • 29-30 gennaio 2026: semifinali
  • 31 gennaio 2026: finale femminile
  • 1 febbraio 2026: finale maschile

Montepremi record

E’ un montepremi monstre quello che l’organizzazione dello Slam di Melbourne ha deciso di mettere a disposizione. Pari a 111,5 milioni di dollari australiani, ha registrato un incremento di quasi il 16% rispetto al 2025: il più grande aumento nella storia del torneo. I campioni del singolare maschile e femminile guadagneranno ciascuno 4.150.000 dollari, +19% rispetto allo scorso anno.

  • R128 150.000 dollari
  • R64 225.000 dollari
  • R32 327.750 dollari
  • R16 480.000 dollari
  • Quarti di finale 750.000 dollari
  • Semifinale 1.250.000 dollari
  • Finale 2.150.000 dollari
  • Campione 4.150.000 dollari

Dove vedere le partite in tv

I match degli Australian Open 2026 sono trasmessi in esclusiva da Warner Bros. Gli incontri si potranno seguire su Discovery+ e HBO Max. I canali Eurosport, dove si vedono tutte le principali partite, sono disponibili su DaznTimVision e Prime Video Channels.

