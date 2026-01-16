Australian Open 2026, Cobolli e Paolini in campo domenica. Il programma di tutti gli italiani in gara

Il conto alla rovescia è quasi terminato, domenica 18 gennaio iniziano gli Australian Open 2026. Due gli italiani impegnati in giornata per il primo turno del tabellone principale: Jasmine Paolini (testa di serie n°7) e Flavio Cobolli (testa di serie n°20). La 30enne azzurra se la vedrà con Aljaksandra Sasnovič, bielorussa n°102 Wta. Il 23enne di Roma, invece, giocherà contro il britannico Arthur Fery, n°185 Atp. Jannik Sinner, n°2 del mondo e campione in carica a Melbourne (per due anni di fila), farà il suo esordio lunedì 19 gennaio contro il francese Hugo Gaston (n°94).
Programma e avversari degli azzurri al primo turno
- Paolini-Sasnovič, 18 gennaio ore 1.30
- Cobolli-Fery, 18 gennaio, ore 1.00
- Cocciaretto-Grabher, 19 gennaio dalle ore 1.00
- Nardi-Yibing, 19 gennaio dalle ore 1.00
- Bellucci-Ruud, 19 gennaio dalle ore 1.00
- Darderi-Garin, 19 gennaio dalle ore 1.00
- Arnaldi-Rublev, 19 gennaio dalle ore 1.00
- Berrettini-de Minaur, 19 gennaio dalle ore 1.00
- Maestrelli-Atmane, 19 gennaio dalle ore 1.00
- Sinner-Gaston, 19 gennaio dalle ore 1.00
- Sonego-Taberner, 19 gennaio dalle ore 1.00
- Musetti-Collignon, 19 gennaio dalle ore 1.00
Le date degli Australian Open 2026
- 18-20 gennaio 2026: primo turno
- 21-22 gennaio 2026: secondo turno
- 23-24 gennaio 2026: terzo turno
- 25-26 gennaio 2026: ottavi di finale
- 27-28 gennaio 2026: quarti di finale
- 29-30 gennaio 2026: semifinali
- 31 gennaio 2026: finale femminile
- 1 febbraio 2026: finale maschile
Montepremi record
E’ un montepremi monstre quello che l’organizzazione dello Slam di Melbourne ha deciso di mettere a disposizione. Pari a 111,5 milioni di dollari australiani, ha registrato un incremento di quasi il 16% rispetto al 2025: il più grande aumento nella storia del torneo. I campioni del singolare maschile e femminile guadagneranno ciascuno 4.150.000 dollari, +19% rispetto allo scorso anno.
- R128 150.000 dollari
- R64 225.000 dollari
- R32 327.750 dollari
- R16 480.000 dollari
- Quarti di finale 750.000 dollari
- Semifinale 1.250.000 dollari
- Finale 2.150.000 dollari
- Campione 4.150.000 dollari
Dove vedere le partite in tv
I match degli Australian Open 2026 sono trasmessi in esclusiva da Warner Bros. Gli incontri si potranno seguire su Discovery+ e HBO Max. I canali Eurosport, dove si vedono tutte le principali partite, sono disponibili su Dazn, TimVision e Prime Video Channels.