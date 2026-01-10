Sinner-Alcaraz a Seul, lo spagnolo vince in due set

Nell’esibizione di Seul che apre il 2026, Carlos Alcaraz ha superato Jannik Sinner in due set con il punteggio di 7-5 7-6(5) in un’ora e 46 minuti di gioco. Il match si è giocato in un clima disteso, amichevole, fatto di molti sorrisi e anche una gag con un punto giocato e perso dallo spagnolo contro un ragazzino tra l’incredulità del pubblico coreano e dello stesso Sinner a bordo campo.

Sinner: “Obiettivo preparare al meglio la stagione”

“E’ stato bello, tanta gente appassionata, per me e Carlos è stata una opportunità giocare qui in Corea”, ha detto l’azzurro, n°2 del mondo al termine della partita. “Questa ovviamente era un’esibizione, ora l’obiettivo principale è quello di andare in Australia e preparare al meglio tutta la stagione, però è stata un’occasione per far vedere un po’ di tennis a tanta gente davanti alla quale non avevamo mai giocato. Tornarci? Perché no, ho trovato una certa connessione con il pubblico di Seul, confido di poter tornare”.

Alcaraz: “Spero i coreani abbiano apprezzato il gioco, torneremo”

“E’ stata una grande esperienza, è stato bello giocare davanti a un pubblico così appassionato. Spero che abbia apprezzato questo tennis, è stato un viaggio diverso per me, venire qui in Corea e misurarmi con un pubblico che non conoscevo”, ha detto l’iberico. “Abbiamo profondamente bisogno del supporto del pubblico, per giocare al meglio serve un certo livello di coinvolgimento, l’amore dei tifosi innesca il miglior tennis, può essere una sorta di chiave per esprimerci al meglio. Ai coreani dico grazie, è stato un viaggio breve ma intenso, ho scoperto quanto sia piacevole e ospitale la gente della Corea del Sud, l’obiettivo è quello di tornare”.