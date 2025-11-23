Coppa Davis 2025, oggi la finale Italia-Spagna: orari, precedenti e dove vederla in tv in chiaro

Coppa Davis 2025 a Bologna, oggi è il giorno della finale Italia-Spagna di tennis. La sfida sarà trasmessa in in chiaro, in diretta tv e streaming. Dopo il successo degli azzurri contro il Belgio, nella seconda semifinale la squadra iberica, priva di Carlo Alcaraz per infortunio, ha battuto per 2-1 la Germania di Alexander Zverev. Nel doppio decisivo la coppia spagnola formata da Granollers-Martinez ha battuto quella tedesca Krawietz-Puetz in tre set con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-3.

“Vamos. Grandi! A domani per la coppa“. Con queste parole in un post su Instagram Carlos Alcaraz esulta per la vittoria della Spagna contro la Germania per 2-1 nella seconda semifinale di Coppa Davis. Decisivo il punto ottenuto nel doppio da Granollers e Martinez. Alcaraz è il grande assente di questa edizione a Bologna, il numero 1 del mondo aveva inizialmente risposto alla convocazione poi ha dovuto dare forfait per un infortunio alla coscia occorso nella finale delle Atp Finals persa contro Jannik Sinner.

Italia-Spagna, i precedenti

Sarà il 14° confronto in Coppa Davis tra Italia e Spagna, ma il primo in 19 anni. Le due nazioni si sono incontrate l’ultima volta nei play-off del World Group del 2006, e i capitani Filippo Volandri e David Ferrer hanno giocato entrambi in quella sfida. Volandri ha sconfitto Tommy Robredo nella prima partita della sfida prima che la Spagna vincesse le quattro partite successive per 4-1 a Santander, con Ferrer che ha vinto la quinta partita contro Andreas Seppi dopo che la sfida era già stata decisa.

Abbiamo portato l’Italia in finale di Coppa Davis 💙

Avanti così ragazzi… questa Italia ha un cuore enorme. 🔥🎾🇮🇹 pic.twitter.com/0O5lFtI5UJ — Flavio Cobolli (@cobollifla) November 21, 2025

Le due squadre

Questi sono i tennisti convocati dai rispettivi capitani di Italia e Spagna, Filippo Volandri e David Ferrer.

Italia

Matteo Berrettini

Simone Bolelli

Flavio Cobolli

Lorenzo Sonego

Andrea Vavassori



Spagna

Marcel Granollers

Pedro Martinez

Jaume Munar

Pablo Carreño Busta

Non c’è due senza TREEEEEE 🇮🇹🇮🇹🇮🇹



Le vittorie di Berrettini e Cobolli contro il Belgio ci regalano un altro appuntamento con la storia: domenica giocheremo la terza finale consecutiva, per la prima volta in casa nostra 💙🏠#DavisCup pic.twitter.com/j7UzGZF3zw — FITP (@federtennis) November 21, 2025

Italia-Spagna, l’orario della finale di Coppa Davis

La finale di Coppa Davis 2025 tra Italia-Spagna inizierà oggi, domenica 23 novembre, a partire dalle ore 15. Si gioca alla meglio delle tre partite, chi vince 2 match si aggiudica il torneo.

Dove vederla in tv e in streaming

Italia-Spagna, finale di Coppa Davis 2025, sarà visibile in chiaro su Rai1 e in streaming su RaiPlay. Tutti gli incontri della Final Eight di Coppa Davis 2025 sono trasmessi in diretta, in chiaro e gratuitamente su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e canale 212 di Sky. Gli incontri sono disponibili anche in streaming sulla piattaforma digitale della FITP, SuperTenniX, accessibile gratuitamente.