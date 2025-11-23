Coppa Davis 2025, oggi la finale Italia-Spagna: orari, precedenti e dove vederla in tv in chiaro

Coppa Davis 2025 a Bologna, oggi è il giorno della finale Italia-Spagna di tennis. La sfida sarà trasmessa in in chiaro, in diretta tv e streaming. Dopo il successo degli azzurri contro il Belgio, nella seconda semifinale la squadra iberica, priva di Carlo Alcaraz per infortunio, ha battuto per 2-1 la Germania di Alexander Zverev. Nel doppio decisivo la coppia spagnola formata da Granollers-Martinez ha battuto quella tedesca Krawietz-Puetz in tre set con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-3.
“Vamos. Grandi! A domani per la coppa“. Con queste parole in un post su Instagram Carlos Alcaraz esulta per la vittoria della Spagna contro la Germania per 2-1 nella seconda semifinale di Coppa Davis. Decisivo il punto ottenuto nel doppio da Granollers e Martinez. Alcaraz è il grande assente di questa edizione a Bologna, il numero 1 del mondo aveva inizialmente risposto alla convocazione poi ha dovuto dare forfait per un infortunio alla coscia occorso nella finale delle Atp Finals persa contro Jannik Sinner.
Italia-Spagna, i precedenti
Sarà il 14° confronto in Coppa Davis tra Italia e Spagna, ma il primo in 19 anni. Le due nazioni si sono incontrate l’ultima volta nei play-off del World Group del 2006, e i capitani Filippo Volandri e David Ferrer hanno giocato entrambi in quella sfida. Volandri ha sconfitto Tommy Robredo nella prima partita della sfida prima che la Spagna vincesse le quattro partite successive per 4-1 a Santander, con Ferrer che ha vinto la quinta partita contro Andreas Seppi dopo che la sfida era già stata decisa.
Le due squadre
Questi sono i tennisti convocati dai rispettivi capitani di Italia e Spagna, Filippo Volandri e David Ferrer.
Italia
- Matteo Berrettini
- Simone Bolelli
- Flavio Cobolli
- Lorenzo Sonego
- Andrea Vavassori
Spagna
- Marcel Granollers
- Pedro Martinez
- Jaume Munar
- Pablo Carreño Busta
Italia-Spagna, l’orario della finale di Coppa Davis
La finale di Coppa Davis 2025 tra Italia-Spagna inizierà oggi, domenica 23 novembre, a partire dalle ore 15. Si gioca alla meglio delle tre partite, chi vince 2 match si aggiudica il torneo.
Dove vederla in tv e in streaming
Italia-Spagna, finale di Coppa Davis 2025, sarà visibile in chiaro su Rai1 e in streaming su RaiPlay. Tutti gli incontri della Final Eight di Coppa Davis 2025 sono trasmessi in diretta, in chiaro e gratuitamente su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e canale 212 di Sky. Gli incontri sono disponibili anche in streaming sulla piattaforma digitale della FITP, SuperTenniX, accessibile gratuitamente.